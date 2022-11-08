Ймовірно, її прикрасять у кольорах національного прапора, а на маківці замість зірки буде тризуб.

Незважаючи на повномасштабну війну, у Києві вже заговорили про те, що буде встановлена головна новорічна ялинка України. Все це буде без концертів, ярмарок й традиційних святкувань.

Наразі невідомо, де саме встановлять новорічне дерево. Та вже почалися з'являтися подробиці, якою буде ялинка цьогоріч, повідомляє Realist.Online.

"Ескіз ялинки вже розроблено. Можу сказати, що цього разу ялинка буде не про новорічне диво. Цього року зовсім інша історія", - розповів президент Folk Ukraine Ігор Добруцький, організатор новорічного свята на Софійській площі.

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Розроблено вже кілька варіантів того, який вигляд матиме головна ялинка країни 2022-2023. Ймовірно, її прикрасять у кольорах національного прапора, а на маківці замість зірки буде тризуб.

Який вигляд матиме головна ялинка України: ймовірні варіанти

Що каже влада Києва про головну ялинку країни

Раніше у Департаменті культури КМДА повідомляли, що питання формату й можливості новорічних святкувань у Києві буде вирішуватися наприкінці листопада з урахуванням ситуації у країні.

"Новий рік та Різдво скасовувати ніхто не буде... Я переконаний, що кожен зможе відсвяткувати у своїй родині... Але таких масових святкувань 100% не буде. Що стосується новорічної ялинки, то ми зараз розглядаємо це питання, відштовхуючись у першу чергу від безпеки", - заявляв мер Києва Кличко.

Якщо головну ялинку не встановлюватимуть на Софійській площі - є альтернатива

Якщо у Києві не дозволять поставити головну ялинку країни, є альтернативний варіант: встановити її макет біля Музею історії Києва. Про це повідомив президент Folk Ukraine Ігор Добруцький, пише УНН.

"Біля Музею історії Києва ми поставимо зменшену головну ялинку, тобто її макет, як фотозона. Вона матиме висоту 3-3,5 метра і в діаметрі 5", - озвучив Добруцький план на випадок відмови від встановлення головної ялинки.

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