Наразі не повідомляється, у рамках якого провадження тривають слідчі дії.

Служба безпеки України проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі.

Це підтвердили джерела УНІАН у правоохоронних органах.

Наразі не повідомляється, у рамках якого провадження тривають слідчі дії.

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Деталі у відомстві обіцяють повідомити згодом.

Скандал у Києво-Печерській Лаврі - що відомо

Священник ПЦУ Михайло Омелян повідомив, що в одному з храмів Києво-Печерської Лаври прославляли Російську Федерацію, яка веде криваву війну проти України.

Як доказ він оприлюднив відео. При цьому Омелян вказав, що отримав ролик від випускника Київської православної богословської академії, який був з друзями у храмі Всіх святих печерських у Лаврі.

У свою чергу голова СБУ Василь Малюк заявив, що правоохоронці вивчають матеріали по інциденту в храмі Києво-Печерської Лаври.

Пізніше митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь, який займає пост настоятеля Києво-Печерської лаври, опосередковано підтвердив правдивість скандального відео.

15 листопада стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через прославляння країни-агресорки в Києво-Печерській Лаврі. Слідство ведеться за частиною 1 статті 436-2 "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників" Кримінального кодексу України.

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