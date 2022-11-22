Українська спецлужба проводить заходи, спрямовані на те, щоб релігійні громади не були використані в якості осередку "руского міра".

Служба безпеки України проводить "заходи безпеки" у монастирях у Рівненській області.

У Рівненській області СБУ проводить контррозвідувальні заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ, повідомило Управління спецслужби в регіоні.

У відомстві зазначили, що, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

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"Тож вказані заходи проводяться для недопущення використання релігійних громад в якості осередку "руского міра"; перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо; убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - сказано у повідомленні.

Відтак правоохоронці проводять огляд вказаних території та приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів, а також перевіряють осіб на причетність до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Скандал навколо Києво-Печерської лаври - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 22 листопада, СБУ прийшла з обшуками в Києво-Печерську лавру в рамках контррозвідувальних заходів.

Раніше з'явилася інформація, що в одному з храмів лаври прославляли РФ, яка веде повномасштабну війну проти України.

Пізніше СБУ розпочала кримінальне провадження. Слідство йде за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - "Виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

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