Командири військових частин отримують повноваження безпосередньо видавати направлення на ВЛК.

Військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації.

Відповідну постанову, яку розробило Міністерство оборони, ухвалив Кабінет міністрів.

В відомстві поінформували, що відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

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Зазначається, що командири військових частин отримують повноваження безпосередньо видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби та ⁠комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ми максимально ефективно використовуємо мотивацію українців захищати свою державу від російської збройної агресії, даючи можливість потрапити на військову службу саме в той підрозділ, який обрали. Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили, - проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони", — прокоментував міністр оборони Рустем Умєров.

Процес мобілізації в Україні

Як повідомляв УНІАН, українці почали отримувати повістки через "Укрпошту". У разі отримання військовозобов'язаний має 14 днів, щоб з’явитися до Територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

За словами юристів, передусім повістки через "Укрпошту" надсилатимуть особам, які оновили дані в застосунку "Резерв+". Наступні особи, яким надішлють повістки, будуть ті, які не мають права на відстрочку або поки її не оформили та є придатними до військової служби.

Окрім того, варто зазначити, що нещодавно у своїй колонці оглядач The Washington Post і старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут зазначив, що з більшою підтримкою Заходу, більшою увагою до мобілізації, розширення оборонної промисловості та будівництва укріплень Україна не тільки зможе продовжувати утримувати свої позиції, а й отримає можливість створити умови для контрнаступів у 2025 році.

Керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук вважає, що такий контрнаступ можливий за умови потужної підтримки заходу та партнерів. Також, за його словами, потрібно збільшити темпи мобілізації.

"Для того, щоб здійснювати успішну контрнаступальну операцію, та й взагалі оборонну операцію потрібно одночасно з відновленням тих підрозділів, які безпосередньо ведуть бойові дії, формувати оперативні стратегічні резерви. Це два процеси, які мають відбуватися паралельно", - пояснив експерт.

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