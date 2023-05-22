Для збору розвідданих зрадниця виходила на місцевість та приховано спостерігала за підрозділами українських військ.

Служба безпеки України затримала ще одну ворожу поплічницю, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Як повідомили в СБУ, ворожою інформаторкою є мешканка Олексіїво-Дружківки. Вона була активною користувачкою російської соцмережі "Одноклассники", де поширювала антиукраїнські дописи і привернула цим увагу "зв'язкового" російської спецслужби. Він у січні цього року запропонував долучитися до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Передусім зрадниця намагалась встановити координати вогневих позицій, фортифікаційних споруд та системи протиповітряної оборони українських захисників.

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"Для збору розвідданих зловмисниця виходила на місцевість і приховано спостерігала за підрозділами українських військ. Також вона "в темну" використовувала своїх сусідів і знайомих, у яких розпитувала інформацію про пересування колон військової техніки Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фігурантку затримали під час виконання нею ворожого завдання. У неї виявлено мобільний телефон, який жінка використовувала для передачі агресору закритих відомостей.

В спецслужбі поінформували, що отримані відомості надсилала окупантам через месенджер у вигляді текстових повідомлень із зазначенням геолокацій українських об'єктів.

Наразі затриманій повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.

Війна в Україні - затримання зрадників

Як повідомляв УНІАН, у Миколаївській області правоохоронці затримали російського агента, який за вказівкою ворога об'їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників.

Зрадник передавав російським окупантам інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та іранських дронів Shahed. Отримані дані ворог використовував для підготовки нових і проведення повторних ударів по регіону.

А раніше в Чернівцях затримали агента російської розвідки, який збирав для країни-агресора інформацію про місця дислокації українських військових і розташування об'єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах нашої країни. Він також привернув увагу російських спецслужб в "Однокласниках".

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