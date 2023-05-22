Служба безпеки України затримала ще одну ворожу поплічницю, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку.
Як повідомили в СБУ, ворожою інформаторкою є мешканка Олексіїво-Дружківки. Вона була активною користувачкою російської соцмережі "Одноклассники", де поширювала антиукраїнські дописи і привернула цим увагу "зв'язкового" російської спецслужби. Він у січні цього року запропонував долучитися до розвідувально-підривної діяльності проти України.
Передусім зрадниця намагалась встановити координати вогневих позицій, фортифікаційних споруд та системи протиповітряної оборони українських захисників.
"Для збору розвідданих зловмисниця виходила на місцевість і приховано спостерігала за підрозділами українських військ. Також вона "в темну" використовувала своїх сусідів і знайомих, у яких розпитувала інформацію про пересування колон військової техніки Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що фігурантку затримали під час виконання нею ворожого завдання. У неї виявлено мобільний телефон, який жінка використовувала для передачі агресору закритих відомостей.
В спецслужбі поінформували, що отримані відомості надсилала окупантам через месенджер у вигляді текстових повідомлень із зазначенням геолокацій українських об'єктів.
Наразі затриманій повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.
Війна в Україні - затримання зрадників
Як повідомляв УНІАН, у Миколаївській області правоохоронці затримали російського агента, який за вказівкою ворога об'їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників.
Зрадник передавав російським окупантам інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та іранських дронів Shahed. Отримані дані ворог використовував для підготовки нових і проведення повторних ударів по регіону.
А раніше в Чернівцях затримали агента російської розвідки, який збирав для країни-агресора інформацію про місця дислокації українських військових і розташування об'єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах нашої країни. Він також привернув увагу російських спецслужб в "Однокласниках".