Кілька родичів затриманою воюють у складі підрозділів "ДНР".

В Одеській області Служба безпеки України затримала ворожу поплічницю, яка збирала кошти для російських окупаційних військ.

Як повідомили у прес-службі СБУ, зрадницю викрила контррозвідка. Зловмисниця організувала збір грошей на потреби російських окупаційних угруповань, які воюють проти Сил оборони на південному та східному фронтах.

Серед цих ворожих підрозділів – російські батальйонно-тактичні групи, що перебувають у захоплених районах Маріуполя та Херсонщини.

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Для збору коштів жінка розміщувала публікації у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. У цих повідомленнях вона закликала підтримати окупантів і допомогти їм з матеріально-технічним забезпеченням, перерахувавши гроші на банківську картку свого родича, що перебуває в місцях тимчасової дислокації військових угруповань РФ.

Свої прокремлівські погляди жінка активно поширювала через російські соцмережі, а також під час спілкування з оточуючими. Слідство з'ясувало, що родичі вже з 2016 року перебувають у складі терористичної організації "ДНР" і беруть активну участь у бойових діях проти українських військ.

На початку повномасштабного вторгнення бойовики увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. Саме через них вона намагалась налагодити безперебійний канал фінансування рашистів.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Її взяли під варту.

Війна в Україні й затримання колаборантів

Спецслужби в Україні регулярно затримують колаборантів і зрадників нашої країни. Зокрема, нещодавно СБУ затримала у Києві колаборантку, яка після звільнення Харківщини намагалася втекти до ЄС. У Куп'янську під час окупації міста жінка добровільно пішла на співпрацю з росіянами.

Також українські прикордонники затримали молоду колаборантку, яка їхала до Києва. Під час перевірки у телефоні дівчини виявили матеріали проросійського змісту.

А днями в Одесі викрили "блогерку", яка закликала Путіна активніше бомбардувати Україну. Пропагандистка поширювала в мережі публікації, у яких підтримувала та виправдовувала збройну агресію РФ.

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