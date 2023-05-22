Зловмисника заарештувала СБУ, йому загрожує довічне позбавлення волі.

На Миколаївщині правоохоронці затримали чергового російського агента. Ним виявився матрос, який передавав окупантам локації Сил оборони та коригував російські удари по області "шахедами" та фосфорними снарядами.

Як повідомляє Служба безпеки України, за вказівкою росіян чоловік об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників.

Крім того, він намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва.

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Також затриманий передавав окупантам інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та іранських дронів "Shahed".

Ці дані російські військові використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого розвідзавдання.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до негласної співпраці через месенджери.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), йому загрожує довічне позбавлення волі.

Водночас, в Офісі генпрокурора уточнили, що затриманим є військовослужбовець однієї з військових частин ЗСУ - матрос. Його вже взято під варту.

Зрадники Україні - останні арешти

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, який збирав для Росії розвіддані про пересування Збройних сил України й об'єкти інфраструктури Харківщини.

Зрадником виявився житель Буковини, який переїхав до Харкова і працював техніком з налаштування інтернету.

Крім того, у Запоріжжі українські спецслужби викрили екс-правоохоронця на співпраці з росіянами. Після звільнення з органів МВС чоловік підробляв таксистом, через що багато пересувався територією Запоріжжя та фіксував місця базування і переміщення підрозділів ЗСУ та місцеву критичну інфраструктуру, передаючи ці дані окупантам.

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