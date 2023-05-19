Злочинець навіть переїхав на Харківщину, аби зливати Росії дані про пересування Збройних сил України й об'єкти інфраструктури.

В Україні затримали агента російської розвідки, який збирав для країни-агресора інформацію про місця дислокації українських військових і розташування об'єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах нашої країни.

Росію, перш за все, цікавили локації підрозділів СБУ і Держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині та Буковині. Про це повідомляють СБУ і Офіс генерального прокурора.

Зрадником виявився житель Буковини, який переїхав до Харкова і працював техніком з налаштування інтернету. Його затримали в Чернівцях під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об'єкта.

Як зазначили в СБУ, зрадник після початку повномасштабного вторгнення активно поширював російські наративи на власній сторінці у російській соцмережі "Одноклассники". Цим він і привернув увагу російської воєнної розвідки, яка запропонувала йому "співпрацювати".

"За даними слідства, проросійськи налаштований житель Чернівців свідомо надав згоду представнику головного управління генерального штабу збройних сил РФ у проведені підривної діяльності проти України", - зауважили в прокуратурі.

Після переїзду до Харкова ворожий агент виконував вказівки свого російського "куратора" щодо збору інформації про дислокацію блокпостів і оборонних споруд, збирав дані про об'єкти критичної інфраструктури, оборонно-промислового комплексу й мости. Крім того, він передавав окупантам геолокації місцевих енергооб'єктів і відомості щодо дислокації та переміщення військової техніки і підрозділів ЗСУ.

Для виконання завдань ворога у травні чоловік повернувся до Чернівецької області, де мав зібрати необхідну для Росії інформацію, додали в прокуратурі.

"Невдовзі фігурант отримав нове завдання - повернутись до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Хоча насправді метою "поїздки" було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном і місцевим військкоматом", - розповіли в СБУ.

Окрім цього, зловмисник збирав інформацію про транспортні мости та іншу інфраструктуру Буковини, зокрема їхні координати і систему охорони, а також про локації правоохоронних органів, логістичних центрів, пунктів зберігання гуманітарної допомоги.

"Для передачі розвідданих фігурант використовував месенджер. За кожне виконане завдання окупанти обіцяли йому грошову "винагороду" на банківську картку. Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності проти нашої держави", - зазначили правоохоронці.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури чоловікові було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою.

Війна в Україні - затримання і вироки зрадникам

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині чоловік здавав російським окупантам інформацію про проукраїнськи налаштованих громадян, за що він проведе 15 років за ґратами. Зокрема, колаборант особисто супроводжував загарбників до подвір’їв людей.

А довічний термін ув'язнення з конфіскацією майна був присуджений уродженцю Росії, який фотографував військові об'єкти у Львівській області та надсилав дані росіянину. Злочинця визнали винним у державній зраді.

Вас також можуть зацікавити новини: