Нею виявилась жителька обласного центру, яка входила до складу місцевого осередку забороненої в Україні "Партії регіонів".

У Херсоні затримали колаборантку, яка погрожувала розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі, повідомила прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що СБУ викрила ворожу поплічницю у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисницею виявилась жителька обласного центру, яка входила до складу місцевого осередку забороненої в Україні "Партії регіонів".

"Після захоплення міста вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом і запропонувала свою допомогу у війні проти України. За це отримала російський паспорт і "призначення" до лав окупаційної адміністрації РФ. Там вона очолила створену агресором "дільничну виборчу комісію", - йдеться у повідомленні.

За даними спецслужби, перебуваючи на "посаді", колаборантка виконувала завдання окупантів щодо організації та проведення незаконного референдуму у тимчасово захопленій частині півдня України. Для цього вона розгорнула широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту на території одного з районів Херсона.

"Зловмисниця особисто закликала людей прийти на "дільниці" і "проголосувати" на користь РФ. Крім цього, вона особисто обходила приватні домоволодіння і вимагала від людей поставити потрібну "відмітку в бюлетенях". У разі відмови одразу "зверталась" до озброєних російських військових, які її супроводжували. У таких випадках окупанти вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом", - розповіли в СБУ.

Після звільнення Херсона колаборантка намагалась бути "непомітною" і таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ викрили її та затримали. У зловмисниці виявлено паспорт громадянина РФ і партійний квиток проросійської партії.

Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Війна в Україні – звільнення Херсона

Херсон та правий берег Дніпра було звільнено від російських загарбників у листопаді. У Москві це пояснювали це черговою передислокацією і зайняттям кращих оборонних позицій.

Противник відступив на лівий берег у бік Нової Каховки та тероризує мешканців правобережжя регулярними артобстрілами. На думку депутата облради Хланя, це вказує на те, що ворог намагається створити 15-кілометрову "сіру зону" вздовж річки в Херсонській області.

Відомо, що пошматовані російські підрозділи були перекинуті з півдня на схід, де тривають найжорстокіші бої з загарбниками.

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