Загарбники у понеділок, 12 грудня, здійснили масований обстріл Херсона.
Супротивники, зокрема, обстріляли мікрорайон ХБК, загинули 2 особи, а 5 - постраждали, написав очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.
"Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. Кількість постраждалих нині невідома", - додав чиновник.
Ситуація в Херсоні зараз - що треба знати
9 листопада стало відомо, що загарбники планують відступ з правобережної частини Херсонської області на лівобережну. 11 числа українські воїни зайшли в Херсон.
Вороги активно обстрілюють звільнену територію регіону, є багато жертв, постраждалих та руйнувань.
Зокрема, 11 грудня загарбники понад 50 разів обстріляли населені пункти Херсонської області, була поранена одна особа.
12 числа супротивник атакував житловий мікрорайон Херсона, загинула жінка, а ще чотири особи були травмовані.