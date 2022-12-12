Вороги, зокрема, атакували мікрорайон ХБК.

Загарбники у понеділок, 12 грудня, здійснили масований обстріл Херсона.

Супротивники, зокрема, обстріляли мікрорайон ХБК, загинули 2 особи, а 5 - постраждали, написав очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

"Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. Кількість постраждалих нині невідома", - додав чиновник.

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Ситуація в Херсоні зараз - що треба знати

9 листопада стало відомо, що загарбники планують відступ з правобережної частини Херсонської області на лівобережну. 11 числа українські воїни зайшли в Херсон.

Вороги активно обстрілюють звільнену територію регіону, є багато жертв, постраждалих та руйнувань.

Зокрема, 11 грудня загарбники понад 50 разів обстріляли населені пункти Херсонської області, була поранена одна особа.

12 числа супротивник атакував житловий мікрорайон Херсона, загинула жінка, а ще чотири особи були травмовані.

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