Йдеться про зброю, яку людям видавали для захисту держави на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Трофейну зброю, якою володіють українці, необхідно буде задекларувати в поліції до 25 грудня.

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий в ефірі телемарафону. Він зазначив, що за період війни у громадян з'явилась зброя, яку вони знайшли на деокупованій території, також це може бути незареєстрована зброя, яка була видана Силами безпеки і оборони в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, немає точних цифр, скільки на руках у громадян може бути незареєстрованої зброї, але, за даними європейських партнерів, йдеться про 2-5 млн одиниць.

Він нагадав, що Верховна Рада ухвалила закон про спрощення декларування вогнепальної зброї. Ним передбачено, що громадянин, який знайшов вогнепальну зброю або в нього є незареєстрована зброя, може звернутися до органів поліції з метою її декларування. "Після декларування людина матиме право її зберігати протягом періоду воєнного стану та застосувати у випадку відсічі збройної агресії.

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Драп’ятий зазначив, що через 90 днів після завершення воєнного стану громадяни зможуть зброю, яка була отримана від Сил безпеки і оборони, повернути державі, бо це державна власність, а знайдену зброю, яка була задекларована, зможуть переробити на ті види вогнепальної зброї, яка буде дозволена в цивільному обігу.

Він нагадав, що цей закон набере чинності з 25 листопада і передбачає, що протягом одного місяця цивільні особи, які мають знайдену зброю або на яку не мають відповідних документів, повинні задекларувати її. За його словами, після 25 грудня громадянин України, який знайде зброю, повинен негайно поінформувати органи поліції і передати зброю для декларування, якщо бажає в себе її залишити або для здачі в поліцію. Також може вказати правоохоронцям де знаходиться зброя, щоб вони самі її могли вилучили. Заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що, відповідно до закону, підлягають декларуванню бойові пістолоти, автомати, мисливська зброя.

Застосування зброї цивільними

20 серпня Верховна Рада дозволила цивільним особам застосування вогнепальної зброї для відсічі агресії РФ. Був ухвалений закон "Про внесення змін до зкону "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю".

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