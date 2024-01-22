Вигівський розповів, чи можливе грошове винагородження за добровільну здачу зброї.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що зараз правоохоронці стали вилучатися зброї набагато більше.

"Це тонни вибухівки, мільйони патронів, тисячі гранат, пістолетів. Що стосується зброї, яку роздавали на початку війни, ми її зараз не забираємо у громадян. Тому що триває війна, і зі зброєю люди відчувають себе безпечніше. Є законопроект, щоб провести реєстрацію цієї зброї і облікувати її. Щоб громадянин прийшов, зафіксував її. Після чого зброя буде відстріляна, облікована та повернена громадянину. А вже після закінчення війни протягом 90 днів буде необхідність її здати. Якщо не здав – тоді вже кримінальна відповідальність", - сказав він в інтерв'ю РБК-Україна.

Також Вигівський розповів, чи можливе грошове винагородження за добровільну здачу зброї.

Відео дня

"Думали, але у нас немає такого ресурсу. Це, звісно, мотивація. Інша мотивація – залишати зброю громадянам, але робити її не вогнепальною, вихолощувати її. Звісно, зброя на руках – це одна з проблем. Ми, буває, вилучаємо колосальні об'єми. Нещодавно вилучили в Миколаєві у одного фігуранта арсенал цілий. Там була навіть бойова частина від "Шахеда". Люди навіть таке приносять собі додому", - додав він.

Незаконний продаж зброї в Україні - деталі

В Одесі затримали чотирьох чоловіків, які збували трофейну зброю та боєприпаси криміналітету, серед фігурантів - військовослужбовець.

Як повідомили в обласному управлінні СБУ, до організованого злочинного угруповання, яке займалось збутом вогнепальної зброї та боєприпасів, входили четверо місцевих жителів з кримінального середовища. "Діяльність групи координував "злодій в законі" на прізвисько "Міндія", - акцентували у спецслужбі.

За даними слідства, зловмисники отримували трофейну зброю, нелегально завезену з місць колишніх боїв у звільнених районах на сході та півдні України. Збут трофеїв вони налагодили через особисті зв’язки в кримінальному середовищі.

Вас також можуть зацікавити новини: