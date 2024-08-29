Заставу внесено у повному обсязі - понад 30 млн грн.

За голову Антимонопольного комітуту Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн і недостовірному декларуванні, внесено заставу. Це УНІАН підтвердила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.

"Внесли заставу учора (29 серпня - УНІАН), в повному обсязі", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, мова йде про діючого голову АМКУ Павла Кириленка.

Відео дня

Справа Кириленка - що відомо

28 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до нього запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 280 000 грн.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки: за першою вимогою прибувати до детектива, прокурора та суду, не залишати межі Києва без дозволу, повідомлятипро зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду; здати на зберігання закордонний паспорт, носити електронний засіб контролю.

За офіційною інформацією ВАКС, Кириленка підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) КК України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на засіданні 15 серпня прокурори просили суд відправити Кириленка під варту з можливістю застави у 120 млн грн.

За словами Кириленка, він продовжує виконувати свої обов'язки на посаді голови АМКУ, його не відсторонили від роботи.

Вас також можуть зацікавити новини: