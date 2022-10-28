Про це свідчать результати соцопитування, яке провів Центр Разумкова на підконтрольних територіях у період з 22 вересня по 1 жовтня.

96% українців довіряють Збройним силам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу розповів директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

Відповідно до соцопитування, яке провів Центр Разумкова за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні у період з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року, 96% українців довіряють Збройним силам України та понад 80% населення довіряє президенту.

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"Такий рівень довіри до державних інститутів є значно вищим, ніж був два роки тому, тобто в мирний час", - зазначив Биченко.

Високою довірою населення також користуються різні гуманітарні та доброчинні організації (78%), церква (70%) та жіночі організації (60%).

Інші результати соцопитування також показали, що половина (51%) українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямі, а також 40,5% вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі в країні протягом найближчих років, трохи більше – 43% впевнені, що труднощі будуть подолані у більш тривалий період.

Дане соцопитування також виявило, що в Україні зріс рівень зацікавленості у політиці, порівняно до минулих років. Так, згідно з результатами, політика цікавить 56% опитаних українців.

Настрої українців під час війни

Як повідомляв УНІАН, опитування, проведене на початку серпня показало, кого серед публічних осіб українці люблять найбільше, а кого ні. Лідерами симпатій стали Зеленський, Притула, Кличко та Залужний.

Абсолютна більшість опитаних громадян України підтримує продовження збройної боротьби, незважаючи на російські ракетні удари, йшлося в опитуванні КМІС 21-23 жовтня.

Також на тлі збройної агресії Росії в Україні спостерігається рекордний рівень підтримки вступу до НАТО: 87% респондентів "за" членство в альянсі.

Найбільш дружніми країнами наразі українці вважають Польщу, Литву, Велику Британію, США та Канаду. Абсолютно ворожі - Білорусь та Росія.

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