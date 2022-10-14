Також у першій десятці - Леся Українка, Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський, Iван Франко, Iван Мазепа, В'ячеслав Чорновіл та Валерій Залужний.

Опитані українці віднесли поета Тараса Шевченка, президента України Володимира Зеленського та керівника Організації українських націоналістів Степана Бандеру до п'ятірки найвидатніших українців усіх часів.

Про це йдеться в оприлюднених результатах опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Зазначається, що "Рейтинг" в рамках проекту "Народний ТОП" продовжив дослідження видатних українців усіх часів. За допомогою відкритого питання респонденти, не отримуючи жодних списків чи підказок, називали імена відомих особистостей, котрих вони вважають достойними цього рейтингу.

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"Лідером рейтингу "Народний ТОП" вчергове став Тарас Шевченко (63,9%). До першої п'ятірки найвидатніших українців також увійшли Володимир Зеленський (29,8%), Леся Українка (19,6%), Богдан Хмельницький (17,3%) та Степан Бандера (12,8%)", - зазначають соціологи.

Також в десятці - голова Центральної Ради Української Народної Республіки Михайло Грушевський (11,6%), письменник Iван Франко (10,1%), гетьман Iван Мазепа (8,8%), голова "Народного Руху України" В'ячеслав Чорновіл (8,7%) та головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний (7,7%).

"До другої десятки увійшли Григорій Сковорода (6,7%), Василь Стус (3,4%), Володимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрий (2,5%), Леонід Кравчук (2,5%), Іван Сірко (2,4%), Віталій Кличко (2,2%), Олександр Усик (2,2%), Андрій Шевченко (1,8%) та Петро Сагайдачний (1,8%)", - показали результати опитування.

У третій десятці - головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич (1,7%), екс-президент України Леонід Кучма (1,5%), вигаданий образ українського козацького ватажка Тарас Бульба (1,5%), письменники Іван Котляревський (1,4%) та Ліна Костенко (1,3%), авіаконструктор Ігор Сікорський (1,2%), екс-президент України Петро Порошенко (1,2%), письменник Михайло Коцюбинський (1,1%), лікар Микола Амосов (0,9%) та гетьман Павло Скоропадський (0,9%).

Зазначається, що усього респонденти вказали 148 імен. Водночас близько 8% опитаних не змогли назвати (згадати) жодного видатного українця.

***Соціологічна група "Рейтинг" 8-9 жовтня провела опитування населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність - 1 тис. респондентів. Метод опитування - CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 3.1%.

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного National Democratic Institute та Київським міжнародним інститутом соціології, серед публічних осіб українцям найбільше подобаються Володимир Зеленський, Сергій Притула, Віталій Кличко і Валерій Залужний.

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