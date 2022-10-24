На думку українців, найбільш дружніми до них є сьогодні Польща, Литва, Велика Британія, США та Канада.

Українці вважають найбільш ворожими країнами Росію, Білорусь та Угорщину.

Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування, проведеного 8-9 жовтня соціологічною групою "Рейтинг".

На думку українців, найбільш дружніми до України є сьогодні Польща, Литва, Велика Британія, США та Канада. Також дружніми вважають Фінляндію, Швецію, Данію, Францію, Швейцарію, Німеччину, Японію. Близько половини опитаних вважають дружніми Туреччину та Казахстан, ще близько 40% вважають ці дві країни нейтральними щодо України.

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За даними опитування, Китай зараз для українців залишається переважно нейтральною країною.

"Угорщина натомість "перейшла" у стан "ворожих" – такою її вважають 41%, нейтральною – 26%, дружньою – 21%", - зазначають в групі "Рейтинг".

Також, за даними опитування, Білорусь (85%) та Росія (97%) для українців – це абсолютно ворожі країни.

"За останні місяці покращилося ставлення українців до Канади, Польщі, Литви, Великої Британії та США. Не змінилося – до Франції. Натомість зросло нейтральне ставлення до Туреччини. Також зберігається тенденція погіршення ставлення до Китаю (особливо у порівнянні з даними 2021 року)", - коментують дані опитування в групі "Рейтинг".

Довідка. Опитано 1000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Чому РФ стала найбільш ворожою країною для українців

24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. Мирні міста та українці опинилися під обстрілами, ракетними ударами. Окупанти захоплюють населені пункти, вбивають цивільних та знущаються з людей.

Російські військові катують українців, ґвалтують дітей, жінок та чоловіків різного віку. На Київщині, наприклад, рашисти ґвалтували маленького хлопчика на очах у його матері. Вже з'явилися імена перших підозрюваних, які ґвалтували в Україні дітей та пенсіонерів. Також відомо, що у Скадовську російські окупанти повісили українку біля будівлі суду.

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