Лише 10% українців відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.

Абсолютна більшість опитаних громадян України підтримує продовження збройної боротьби, незважаючи на російські ракетні удари.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 21-23 жовтня.

Згідно з опитуванням, попри російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% респондентів відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (решта 15% скоріше погоджуються).

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Натомість лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії (6% відповіли, що "скоріше" треба перейти до переговорів, а 4% – що треба "повністю" перейти до переговорів). Ще 4% не змогли відповісти.

Крім того, потребу продовження боротьби підтримують 88% опитаних на заході України, 89% – у центрі, 86% – на півдні і 69% – на сході.

При цьому серед респондентів, які обрали російську мову для проведення інтерв’ю, також переважна більшість (66%) вважають, що потрібно продовжувати збройний опір, навіть якщо обстріли продовжаться, і лише 29% вважають, що потрібно розпочинати переговори, навіть якщо доведеться йти на поступки.

Серед тих, хто відповідав українською, 89% опитаних виступають за продовження боротьби.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що "всенародний біль від втрат та руйнувань не залякує людей, а каналізується "у гнів і злість на ворогів". "Український народ зберігає потужну єдність і стійкість та готовий продовжувати боротьбу до перемоги", - зазначив він.

Як проводилось опитування

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1000 респондентів, що проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент розмови проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.