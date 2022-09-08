Грузія посилила контроль на кордоні для приїжджаючих росіян кілька тижнів тому.

Росіянам почали масово відмовляти у в'їзді на територію Грузії, що стала одним з найпопулярніших напрямків для мігрантів з країни-агресора після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Про це пише "Агентство".

Як розповів виданню директор громадської організації Free Russia Foundation на Південному Кавказі Єгор Куроптєв, Грузія посилила контроль на кордоні для приїжджаючих росіян кілька тижнів тому. Якщо до цього кількість відмов у перетині кордону було невеликою, то тепер, за даними Free Russia Foundation, на кордоні розгортають по кілька десятків росіян на день.

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"Не має значення ні професія, ні факт проживання в Грузії, ні наявність контракту на оренду житла. Якщо немає документа на проживання, ВНЖ, то ніякі інші документи не є гарантією в'їзду в Грузію для російських громадян", – говорить Куроптєв.

При цьому він уточнив, що серед тих, кому відмовили у в'їзді останнім часом, є активісти, журналісти і юристи, які живуть в Грузії або їхали в країну з Росії через загрозу безпеці.

Також видання зазначає, що з відмовами у в'їзді стикаються і ті, хто автотранспортом їде до Грузії з Туреччини. Наприкінці серпня Генеральне консульство Росії в турецькому місті Трабзон повідомило про те, що такі випадки стали фіксуватися майже щодня. З відмовами, зокрема, зіткнулися жителі Північно-Кавказького федерального округу РФ, а також жителі окупованого Криму з російськими паспортами.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що чотири країни-члени Європейського Союзу, що межують з Росією – Естонія, Литва, Латвія і Польща – закриють в'їзд для громадян РФ з шенгенськими візами з 19 вересня 2022 року.