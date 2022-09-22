Джерела ЗМІ кажуть, що цифру кілька разів виправляли і врешті зупинилися на мільйоні.

За інформацією ЗМІ, засекречений 7 пункт указу Володимира Путіна про мобілізацію дозволяє призивати один мільйон людей.

Про це повідомляє "Нова газета. Європа", посилаючись на джерело в Кремлі.

За інформацією ресурсу, який поспілкувався з джерелом в адміністрації президента РФ, спочатку під гриф "для службового користування" хотіли занести весь текст указу Путіна про мобілізацію. Але пізніше вирішили приховати лише пункт № 7 - про кількість тих, що підлягає мобілізації.

Відео дня

"Цифру кілька разів виправляли і в підсумку зупинилися на мільйоні", — уточнив співрозмовник "Нової газети. Європа".

У кількох міністерствах РФ журналістів "НГ" запевнили, що вони ще не отримували текст указу Путіна, вони його бачили, як і широка публіка - сьомий пункт прихований плашкою.

Журналісти нагадали, що у Росії за розголошення документа під грифом "для службового користування", на відміну від документів під грифами "таємно", "цілком таємно" і вище, як правило, настає тільки дисциплінарна або адміністративна відповідальність.

Оновлено: Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "брехнею" інформацію про нібито мобілізацію до 1 мільйона людей. "Це брехня", - сказав Пєсков росЗМІ.

Указ Путіна про мобілізацію: що відомо

РФ вранці 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в тому числі, з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією".

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації у країні. У Міноборони РФ кажуть, що призиватимуть на війну проти України насамперед громадян, які мають бойовий досвід. Шойгу озвучив кількість тих, хто підлягає мобілізації з 21 вересня, - до 300 тисяч осіб.

У версії указу, опублікованій на сайті Кремля, 7 пункт просто пропущено. А у версії указу, розміщеній на сайті для офіційного опублікування нормативних актів, йдеться, що це пункт "для службового користування".

Як запевняв прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, у 7 пункті указу про мобілізацію йдеться про кількість резервістів, які підлягають призову. "Єдине, що я можу сказати, що Сергій Кожугетович Шойгу у своєму інтерв'ю сказав: "300 тис. осіб". Ось там (у 7 пункті, - УНІАН.) йдеться про кількість до 300 тис. осіб", - стверджує Пєсков.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія потребує людських ресурсів для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від первісного наміру окупувати всю територію України.

Також напередодні у РФ значно посилили покарання за здачу в полон та дезертирство. У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: