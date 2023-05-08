Ця концепція має надати комплексні відповіді на всі безпекові питання країни.

Президент Володимир Зеленський анонсував розробку фундаментальної нової концепції безпеки для України. Про це, зокрема, йшлося на проведеній 8 травня нараді.

"Ще одна нарада – безпекова, яку сьогодні провів, стосується розробки фундаментальної нової концепції безпеки для України. Комплексно дамо відповіді на всі безпекові питання країни. На законодавчому рівні, на рівні урядових рішень, у конкретних практичних питаннях", – заявив глава держави у своєму вечірньому відеозверненні.

Зокрема, за його словами, ця концепція торкнеться аспектів від захисту кордону до нових безпекових умов для роботи шкіл, від інфраструктурних основ безпеки економіки до реальної можливості гарантувати людям такий захист від терору, який мають найбільш передові держави світу.

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"Все це буде представлено. Все це буде реалізовано", – сказав президент.

Новини України: це важливо знати

Переважна більшість українів вірить у перемогу України у війні, розвʼязаній Росією проти нашої країни. Про це свідчать дані проведеного нещодавно опитування. Водночас є й ті, хто не вірять у перемогу України у війні з РФ – таку позицію висловили біля 4% опитаних громадян.

Водночас абсолютна більшість українців вважають президента РФ Володимира Путіна сучасним Гітлером. Повністю згодні з цим 89,3% опитаних українців на заході країни, 78,2% – на сході, і 72,9% – на півдні.

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