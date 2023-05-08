Жителі всіх регіонів України в абсолютній більшості вірять, що наша країна здобуде перемогу над агресором.

Переважна більшість опитаних українських громадян вірить у перемогу України у війні, яку розв'язала проти нашої держави Росія.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова cпільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з 23 по 30 березня 2023 року.

Зокрема, близько 92% українців вірять у перемогу України у війні проти Росії. При цьому, як зазначають соціологи, не спостерігається суттєвих регіональних відмінностей - жителі усіх регіонів України в абсолютній більшості вірять, що Україна здобуде перемогу над агресором.

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Так, на заході України безумовно таку думку поділяють 78,2% опитаних і скоріше таку - 17,9%, на сході - "точно так" думають 61,8% і "скоріше так" - 24%, на півдні - 52,4% і 36,1% відповідно, і в центрі - 77,1% і 16,9% відповідно.

Водночас, знайшлося близько 4% опитаних громадян, які не вірять у перемогу нашох держави над агресором. Ще 4% виявилося "важко відповісти" на це питання.

Крім того, опитування показало, що найважливішими подіями, які сприяли підтримці морального духу й асоціюються з гордістю та перемогою, є як цілком конкретні військові операції (наприклад - звільнення Херсона - 15%, захист Харкова - 11%, деокупація Київщини - 10%); так і загалом позитивні емоції від звільнення окупованих територій (16%), гордість за українських військових (10%), відчуття згуртованості суспільства (9%).

Разом із тим, результати опитування також показали, що джерелом надії та оптимізму для українців виступають події, які свідчать про те, що Україна не залишилася наодинці з агресором.

Наразі можна виокремити такі позитивні наративи: 11% опитаних сповнювались надією через отримання зброї з-за кордону, а 10% зазначили, що оптимізм у них вселяла підтримка інших країн у цілому. Очікувано, що надію приносили звістки про успіхи на полі бою: 9% респондентів згадали про наступальні дії, деокупацію та звільнення українських територій.

Як проводилося опитування

Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю (face-to-face) в усіх регіонах України, за винятком Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, а у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Інші результати соцопитування українців

Як повідомляв УНІАН, згідно з останніми результатами соціологічного опитування, абсолютна більшість громадян України вважають президента Росії Володимира Путіна сучасним Адольфом Гітлером. Крім того, учасники соцопитування розповіли, які російські воєнні злочини їх особисто найбільше вразили.

Раніше стало відомо, що 72% українців вважають, що зараз не треба починати переговори з Росією для досягнення миру. Зазначається, що за півроку частка тих, хто вважає, що переговори потрібно вже проводити, стала ще меншою, а тих, хто з цим не згоден, зросла.

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