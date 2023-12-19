Президент зазначив, що поки що не уявляє, як можна реалізувати вступ в Альянс, поки частина України перебуває під окупацією.

Президент України Володимир Зеленський відверто заявив, що Україну поки не запрошують у НАТО. Втім, вступ в Альянс є "найпотужнішим варіантом" для нас зараз.

"Ми знаємо, що це (вступ в НАТО - УНІАН) найпотужніший варіант для нас зараз. Нас не запрошують в НАТО, і сигнали щодо якоїсь часткової участі, чесно кажучи, - маячня", - заявив президент під час підсумкової прес-конференції 19 грудня.

Зеленський зазначив, що зараз лунають певні меседжі про часткове членство в НАТО. Втім, Україна жодного разу не отримувала чітких пропозицій щодо цього, та й президент важко уявляє реалізацію якоїсь з таких пропозицій.

Відео дня

Глава держави нагадав, що російський диктатор Володимир Путін дає чіткі сигнали, що не хоче миру. Тож, якщо Україна вступить в НАТО, то існує величезний ризик прямого зіткнення РФ з військами Альянсу.

"Чи будуть вступати країни НАТО боротися за частину України, яка має той чи інший статус в НАТО? Ми ж не визнаємо з вами території, які окуповані, російськими. Тобто, це говоритиме про те, що ми з вами не зовсім в НАТО", - пояснив президент.

Він назвав "фантазіями" варіанти часткового вступу України в НАТО, поки її частина окупована.

Вступ України в НАТО

Україна подала заяву на вступ до НАТО ще у вересні 2022 року. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що наша країна може приєднатись до блоку, якщо проведе всі необхідні реформи після війни. Нещодавно він був вражений налаштованістю українців.

Вас також можуть зацікавити новини: