Президент України Володимир Зеленський відверто заявив, що Україну поки не запрошують у НАТО. Втім, вступ в Альянс є "найпотужнішим варіантом" для нас зараз.
"Ми знаємо, що це (вступ в НАТО - УНІАН) найпотужніший варіант для нас зараз. Нас не запрошують в НАТО, і сигнали щодо якоїсь часткової участі, чесно кажучи, - маячня", - заявив президент під час підсумкової прес-конференції 19 грудня.
Зеленський зазначив, що зараз лунають певні меседжі про часткове членство в НАТО. Втім, Україна жодного разу не отримувала чітких пропозицій щодо цього, та й президент важко уявляє реалізацію якоїсь з таких пропозицій.
Глава держави нагадав, що російський диктатор Володимир Путін дає чіткі сигнали, що не хоче миру. Тож, якщо Україна вступить в НАТО, то існує величезний ризик прямого зіткнення РФ з військами Альянсу.
"Чи будуть вступати країни НАТО боротися за частину України, яка має той чи інший статус в НАТО? Ми ж не визнаємо з вами території, які окуповані, російськими. Тобто, це говоритиме про те, що ми з вами не зовсім в НАТО", - пояснив президент.
Він назвав "фантазіями" варіанти часткового вступу України в НАТО, поки її частина окупована.
Вступ України в НАТО
Україна подала заяву на вступ до НАТО ще у вересні 2022 року. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що наша країна може приєднатись до блоку, якщо проведе всі необхідні реформи після війни. Нещодавно він був вражений налаштованістю українців.