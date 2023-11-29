Генеральний секретар Альянсу наголосив, що Україні було надано рекомендації щодо пріоритетних реформ.

В Організації Північноатлантичного договору погодили з Україною річну програму реформ. Генеральний секретар Єнс Столтенберг назвав перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні глава МЗС продуктивним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції після засідання Ради України-НАТО на рівні глав МЗС за участі українського очільника зовнішньополітичного відомства Дмитра Кулеби.

"Сьогодні ми схвалили амбіційну робочу програму на наступний рік. Вона включає енергетичну безпеку, інновації і взаємосумісність", - сказав Столтенберг.

Відео дня

За його словами, також було обговорено шлях України до членства в Альянсі.

"Союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО. Ми тепер надали рекомендації щодо пріоритетних реформ України, у тому числі щодо боротьби з корупцією, зміцнення верховенства права, підтримки прав людини і прав меншин. Україна ближча до НАТО як ніколи раніше. Ми продовжимо підтримувати її на шляху до членства і ми продовжимо боротьбу України за свободу", - наголосив Столтенберг.

Водночас, Столтенберг визнав, що особисто вражений налаштованістю українців втілювати реформи і проводити модернізацію суспільства в умовах повномаштабної війни. Зокрема, він вказав, що українці втілюють законодавчі зміни.

"Вони здійснили конкретні зміни, не в останню чергу щодо боротьби з тероризмом. Вони перебувають у процесі створення та розширення системи оборонних закупівель у тісній співпраці з НАТО і також модернізують розвідувальні служби. Це насправді три приклади як змінюється або адаптовується Україна і посилює боротьбу з корупцією", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу зазначив, що ці реформи важливі для України, бо вони допомагають ставати ближчою до НАТО і бути сильнішою країною, яка воює з Росією як агресором.

Крім того, сьогодні на засіданні Ради Україна-НАТО розглядалося питання як союзники НАТО можуть ще тісніше співпрацювати з Україною у питанні втілення реформ.

"Ми узгодили робочу програму та підструктуру в рамках Ради Україна-НАТО для забезпечення конкретного проведення реформ і модернізації українського суспільства", – відзначив Столтенберг.

Шлях України в НАТО

Як повідомляв УНІАН, за підсумками саміту голів держав і урядів країн-членів НАТО, узгодженому у липні цього року Вільнюсі, було сказано, що міністри закордонних справ НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес України за допомогою схваленої Річної національної програми.

Як відомо, основним інструментом підтримки реалізації Україною її євроатлантичних прагнень та курсу на вступ до НАТО є річна національна програма (РНП), яка відображає цілі національної реформи в Україні й забезпечує річні плани її реалізації.

Раніше РНП складалася з п'яти розділів, присвячених політичним та економічним питанням, військово-оборонним аспектам, ресурсному забезпеченню, безпековим проблемам і правовим питанням. Йшлося, з-поміж іншого, про реформи, націлені на забезпечення справедливого управління, боротьбу з корупцією, гарантування верховенства закону та прав людини, а також реформування національних структур безпеки й оборони відповідно до євроатлантичних принципів та стандартів.

Вас також можуть зацікавити новини: