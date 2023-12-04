Це можна зробити за прикладом Німеччини часів Холодної війни.

Майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО має бути зумовлене її опором, а не остаточною деокупацією територій.

Про це заявив американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер в ексклюзивному інтерв’ю виданню The Telegraph. За його словами, люди мають зрозуміти, що Україна може приєднатися і до ЄС та Альянсу ще до того, як відвоює кожен квадратний кілометр своєї території.

Снайдер пояснив, що у цьому випадку можна застосувати той же сценарій, за яким діяла Федеративна Республіка Німеччина до об’єднання країни у 1990 році. ФРН від початку входила до ЄС і НАТО, хоча, згідно з власним законодавством, не контролювала певну свою конституційну територію (тодішня Німецька Демократична Республіка).

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"Дуже важливо визнати, що просто фізично окупувавши частину української території, Росія не може зупинити ці процеси. Україна своїми діями цілком заслужила на право бути в Європейському Союзі", - наголосив професор.

Війна в Україні - вступ до ЄС та НАТО

Україна подала заяву на вступ до НАТО ще у вересні 2022 року. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що наша країна може приєднатись до блоку, якщо проведе всі необхідні реформи після війни. Нещодавно він був вражений налаштованістю українців.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала Європейській Раді розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що виконано 90% реформ. Того ж дня президент України Володимир Зеленський підписав указ про підготовку до переговорного процесу із Європейським Союзом щодо вступу.

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