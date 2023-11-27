Відповідні рекомендації погодять на зустрічі Україна-НАТО.

Україна стане членом НАТО якщо проведе всі необхідні реформи після війни, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі [Україна-НАТО] ми погодимо рекомендації для українців... щодо реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на цьому шляху до членства в НАТО", - цитує його The Guardian.

За його словами, всі союзники переконані, що повне членство залишається неможливим у розпал війни, навіть якщо шляхи зближення України та НАТО тривають. Генсек додав, що цього місяця Німеччина та Нідерланди пообіцяли виділити Україні 10 мільярдів євро, а Румунія надала центр підготовки українських пілотів на американських винищувачах F16. Крім того, союзники, серед яких США та Фінляндія, надсилають більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів для захисту українських міст від атак Росії.

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Також Столтенберг згадав і вступ Швеції до НАТО, який має "зробити нас усіх безпечнішими", і закликав Туреччину та Угорщину завершити ратифікацію.

Вступ України до НАТО

Україна подала заяву на вступ до НАТО ще у вересні 2022 року. За оцінкою експертів, цей процес пройде легше і швидше, ніж вступ до ЄС, оскільки перехід українських військових сил на стандарти НАТО значно наближає цей момент.

Як раніше повідомляв УНІАН, наразі вже 23 країни-члени НАТО підписали декларації про підтримку вступу України до Альянсу. Останньою до списку приєдналась Португалія.

Пізніше Bild написав, що США та Німеччина блокують офіційний запит України на членство в НАТО.

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