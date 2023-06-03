Глава держави наголосив, що російський лідер хоче залякати світ.

Російський диктатор Володимир Путін через своє постійне бажання щось демонструвати світові більше схожий на фотомодель, аніж на лідера держави. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ.

Зокрема, український лідер вчергове висловив сумніви щодо застосування Росією ядерної зброї через "любов Путіна до себе та до свого життя". На думку Зеленського, Путін не готовий ризикувати собою.

"Але це ж не прогноз погоди, тому складно сказати. Якщо ця людина повністю неадекватна, то це вже інше", - пояснює Зеленський.

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Тим не менш, український президент вважає, що вірогідність застосування Росією своєї ядерної зброї набагато менша, ніж ймовірність її не застосування.

Прагненням щось продемонструвати зовнішньому світу Зеленський також пояснює рішення Кремля направити ядерну зброю до Білорусі під оманливим виправданням нібито захисту від НАТО.

"Все це багато таких політичних кроків. Щось постійно показувати. Він більше схожий на фотомодель, а не на президента. Постійно щось демонструє всьому світу і думає, що всім кайфово жити у якомусь залякуванні", - зауважив Зеленський.

Російська ядерна зброя в Білорусі

Як повідомляв УНІАН, близько тижня тому стало відомо, що Росія та Білорусь підписали угоди про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території.

Водночас, експерти вважають, що російська ядерна зброя навряд чи опиниться в Білорусі. На їхню думку, Росія й зі своєї території може завдати ядерного удару по будь-якій точці планети, однак застосування ядерної зброї Росією є малоймовірним.

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