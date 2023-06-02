Президента РФ турбує забезпечення внутрішньополітичної безпеки країни.

Російський диктатор Володимир Путін поскаржився на загрозу владі Росії.

"Недоброзичливці" намагаються "розгойдати ситуацію" всередині РФ, розповів лідер росіян під час наради з постійними членами Ради безпеки країни, пише ТАСС. Очільник Росії захотів поговорити на нараді про забезпечення внутрішньополітичної безпеки Росії, враховуючи ті зусилля, які "недоброзичливці" роблять і активізують, "щоб розгойдати ситуацію всередині" країни.

"...ми з вами маємо зробити все для того, щоб ні за яких обставин не дозволити їм ("недоброзичливцям" - Ред.) цього зробити", - підкреслив диктатор.

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Наприкінці травня російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер", путінський "кухар" Євген Пригожин, який вже багато разів їдко критикував вище військове керівництво РФ, готує переворот. За словами терориста, "кухар" Путіна "фактично оголосив війну частині військової та військово-політичної номенклатури" своєї країни.

Пізніше сам Пригожин стверджував, що "вагнерівці" не готують переворот. Водночас він пригрозив Росії "вазеліновою корекцією".

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