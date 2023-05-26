У Росії і так є можливість завдати ядерного удару куди завгодно, тому військового сенсу в перебазуванні ракет не було.

Кремль розміщує свою ядерну зброю в Білорусі для того, щоб посилити свій контроль на білоруською армією. Про це йдеться в новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вчора стало відомо, що Росія і Білорусь підписали угоди про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території. Однак аналітики сумніваються, що сама зброя дійсно опиниться в Білорусі.

Вони констатують, що Росія і так має можливості завдати ядерного удару по будь-якій точці планети, навіть без розміщення самої зброї в Білорусі. До того ж на практиці сценарій із застосуванням ядерної зброї в ISW вважають вкрай малоймовірним.

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Водночас аналітики звернули увагу на слова російського міністра оборони Сергія Шойгу, який підкреслив, що Росія збереже контроль над тактичною ядерною зброєю, якщо вона буде розгорнута в Білорусі. Також Шойгу пообіцяв направити додаткові російські війська до Білорусі для розвитку військової інфраструктури, розширення спільної бойової підготовки та ведення розвідувальної діяльності біля кордонів "Союзної держави".

"Розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі вимагає як значної військової інфраструктури, так і російського командування і контролю над підрозділами білоруських збройних сил. Кремль, ймовірно, має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки Росії", – вважають в ISW.

Росія направляє ядерну зброю до Білорусі

В кінці березня поточного року Володимир Путін повідомив, що в Білорусі вже почалося будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї. Об'єкт планують закінчити до 1 липня.

25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про порядок утримання нестратегічної ЯЗ на білоруській території. При цьому Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю нібито вже почали переміщати з Росії до Білорусі.

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