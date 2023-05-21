Президент звинуватив в усьому графіки політиків.

Президент України Володимир Зеленський не зміг зустрітися зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіу Лулу да Сілвою на полях саміту G7 у Японії. Глава держави звинуватив в усьому робочі графіки.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу у Японії президент зауважив, що зустрівся майже з усіма лідерами.

"Але у всіх є свої якісь графіки. Я думаю, через це ми не змогли зустрітися з бразильським президентом", - сказав він.

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На запитання журналістки про те, чи він розчарований тим, що зустріч не відбулася, Зеленський сказав: "Я думаю, це його розчарувало", маючи на увазі лідера Бразилії.

Позиція бразильского президента

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Бразилії виступив із пропозицією зібрати групу нейтральних країн для встановлення миру.

Однак, у цій заяві Лула да Сілва також зауважив, що у війні винна як Україна, так і Росія. За його словами, рішення про початок війни нібито було ухвалене обома державами. Він розкритикував постачання зброї до України.

Згодом в українському МЗС запросили президента Бразилії відвідати Україну, щоб ближче познайомитися з російською агресією. У відповідь на цю заяву лідер Бразилії вирішив відправити до України свого спецрадника Селсо Аморіма. Аморіма відвідав Україну 11 травня.

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