Асоціація українців у Португалії у листі до Лули да Сілви зазначає, що заяви бразильського президента "викликали сильне занепокоєння та побоювання".

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва у відповідь на запрошення відвідвати Україну, щоб ближче познайомитися з російською агресією, вирішив відправити до нашої держави свого спеціального радника Селсо Аморіма.

Про це заявив керівник Генерального секретаріату президента Бразилії Марсіо Маседо, пише BBC News Brasil.

"Президент Лула визначив і доручив мені сказати, що спеціальний радник президента з міжнародних справ, колишній міністр Селсо Аморім, який відвідав Росію, збирається приїхати до України", - сказав Маседо.

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Він зазначив, що точна дата візиту ще не визначена та згадав "питання безпеки".

Відповідаючи на запитання про останні виступи Лули, у яких він прирівнював Росію та Україну й звинувачував США та Європейський Союз у затягуванні війни, Маседо сказав, що президента "неправильно витлумачили".

"Я думаю, що була інтерпретація, яка не відповідає позиції президента Лули. Ми поважаємо позицію європейського континенту, країн, які певним чином перебувають у конфлікті. Але позиція Бразилії - це позиція нейтралітету з дуже простої причини: якщо Бразилія стає на якусь сторону, вона втрачає політичний авторитет, щоб об’єднати рівних і країни, які шукають шлях до миру. Це відчуття президента Лули і це традиція Бразилії. Ми захищаємо суверенітет країн і самовизначення їхніх народів", - сказав Маседо.

Він також підтвердив, що отримав листа від Асоціації українців у Португалії на ім'я Лула да Сілви, куди той приїхав з візитом.

У документі українці зазначають, що заяви бразильського президента "викликали в нас сильне занепокоєння та побоювання".

"Ми вважаємо, що будь-яка підтримка, яку Бразилія може надати Російській Федерації, буде дискредитацією, призведе до недовіри міжнародної спільноти, включаючи її позицію в Раді Безпеки ООН. Ніхто не хоче, щоб добре ім’я Бразилії, як демократичної та вільної нації, було заплямовано як союзника злочинного кремлівського режиму, тому нещодавні заяви Вашої Високоповажності викликали у нас сильне занепокоєння та побоювання", - йдеться в листі до президента Бразилії.

Війна в Україні - заяви президента Бразилії

Нагадаємо, візит Лули да Сілви до Португалії відбувається на тлі негативного резонансу від заяв бразильского президента про війну в Україні.

Зокрема, він поклав на США та Європейський Союз відповідальність за продовження війни в Україні, адже вони продовжують постачати нашій державі зброю, чим нібито "заохочують війну". А раніше Лула да Сілва заявляв, що Україна може поступитися Кримом, анексованим Росією в 2014 році, заради досягнення миру. Водночас він зазначив, що Росія має повернути територію, на яку вона вторглася в минулому році.

Минулого тижня президент Бразилії запропонував зібрати групу нейтральних країн для встановлення миру. Він поклав частину провини започаток війни на Україну, сказавши, що рішення про початок війни було "прийнято двома країнами", і додав, що країни, які постачають зброю, потрібно переконати припинити це робити.

Європейський союз відкинув заяву Лули да Сілви про те, що у війні винні як Україна, так і Росія. Згодом джерела Reuters у бразильському уряді зазначили, що Лула да Сілва більше не критикуватиме військову допомогу Україні, щоб не сваритися із Заходом і не виглядати прихильником російської агресії. В рамках свого візиту до Португалії та Іспанії, який почався в п'ятницю, Лула має намір змінити риторику.

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