Лула да Сілва закликав сторони до переговорів.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відзначився черговою скандальною заявою про те, що марно займатись пошуку винних у війні в Україні.

"Помилка сталася, війна почалася. Зараз марно продовжувати говорити, хто правий, а хто винен, потрібно, щоб війна припинилася. Ви будете обговорювати зведення рахунків тільки тоді, коли вони перестануть стріляти", - сказав він, повідомляє Globo.

Лула стверджує, що питання про "приналежність" Криму потрібно вирішувати тільки Україні та РФ, а також додав, що не йому "вирішувати, кому належить Крим".

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"Коли ви сідаєте за стіл переговорів, ви можете обговорювати що завгодно, навіть Крим. Але ті, хто має це обговорювати, - це росіяни й українці. Спочатку війна, а потім поговоримо. Кожен думає, що він правий, думає, що може зробити більше, але факт у тому, що люди вмирають. Є тільки один шлях - зупинитися і домовитися", - сказав президент.

Скандальні висловлювання Лули про війну в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що не має намірів "комусь догодити". За його словами, він намагається знайти "третю альтернативу", яка поверне мир в Україні.

Раніше він казав, що Сполучені Штати повинні припинити "заохочувати" війну і почати говорити про мир. Те саме стосується Європейського Союзу. Міжнародна спільнота своїми силами зможе "переконати" президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна в необхідності закінчити війну.

А 6 квітня президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва запропонував віддати Крим Росії, щоб припинити війну.