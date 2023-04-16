У цю групу повинні увійти країни, які не "заохочують" війну, а держави, що постачають зброю, потрібно переконати припинити це робити.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва у неділю, 16 квітня, запропонував створити групу країн, не залучених до російсько-української війни, для встановлення миру.

За словами бразильського президента, раніше цього тижня він обговорював це питання з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, пише Reuters.

"Я думаю, нам потрібно сісти за стіл і сказати: "Досить, давайте почнемо говорити", тому що війна ніколи не приносила й ніколи не принесе ніякої користі людству", - сказав да Сілва, який критикував Сполучені Штати і Європейський Союзу через їхню роль у війні.

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Президент Бразилії повідомив журналістам, що намагався зібрати групу країн за прикладом G20, які "вважають за краще говорити про мир, а не про війну". Він згадав Сі Цзіньпіна і президента Об'єднаних Арабських Еміратів шейха Мохаммеда бен Заїда Аль Нахайяна, із якими зустрічався цього тижня.

Да Сілва раніше заявляв, що в цю групу повинні увійти країни, які не "заохочують" війну, додавши, що держави, котрі постачають зброю, потрібно переконати припинити це робити.

Президент Бразилії повторив, що рішення про початок війни було "прийнято двома країнами", поклавши, імовірно, частину провини на Україну, і додав, що закінчити її буде складніше, так як потрібно буде переконати більшу кількість країн.

"Ми намагаємося сформувати групу країн, які не мають ніякого відношення до війни, щоб поговорити з Росією і Україною, а також зі США і ЄС, щоб переконати людей в тому, що мир - найкращий спосіб налагодити процес діалогу", - сказав лідер Бразилії.

Війна в Україні - позиція Бразилії

Як повідомляв УНІАН, Бразилія не приєдналася до санкцій проти Росії, які були введені через її агресію проти України.

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відхилив прохання Німеччини продати боєприпаси для танків Leopard. Німеччина обіцяла заплатити за боєприпаси 25 мільйонів реалів. Але лідер Бразилії вирішив відхилити запит Німеччини, аргументуючи це тим, що не слід провокувати Росію.

Президент Бразилії також виступив із пропозицією створити групу країн з Китаю, Індії та якихось інших для переговорів про мир в Україні. Однак у США заявили, що не підтримують цю ідею. Вашингтон підкреслив, що приймати рішення про те, чи доречні переговори з РФ, повинен президент України Володимир Зеленський. У США додали, що диктатор Володимир Путін не демонструє реальної готовності навіть до того, щоб сісти за стіл переговорів.

На початку березня лідер Бразилії розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Глава української держави поінформував Луїса да Сілву про атаки Росії на українців, вбивства дітей, про удари по цивільній інфраструктурі. Також вони обговорили дипломатичні зусилля, здатні зупинити російську агресію і повернути спокій Україні.

У квітні президент Бразилії заявив, що США і Євросоюз повинні припинити "заохочувати" війну і почати говорити про мир. На думку да Сілви, міжнародне співтовариство спільними силами зможе "переконати" президента України Володимира Зеленського і кремлівського диктатора Володимира Путіна в необхідності закінчити війну.

Перед цим Лула да Сілва заявив, що Путін не зуміє "захопити територію України". Однак Зеленський теж "не може хотіти всього", тому слід віддати Крим РФ. Він висловив думку, що після того, як Україна погодиться поступитися півостровом, війна нібито закінчиться.

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