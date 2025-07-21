Ключове: забезпечення України зброєю, залучення російських активів у вітчизняний ВПК, посилення санкційного тиску, інтеграцію з ЄС і НАТО.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками українських посольств і визначив ключові пріоритети для вітчизняної дипломатії. Згідно з повідомленням у Telegram-каналі глави держави, першочергово йдеться про забезпечення України зброєю.

"Зараз ключове - це дрони, всі типи дронів. На рівні посольств треба максимально підтримувати пошук додаткового фінансування", - зазначає Зеленський.

За його словами, у нас є значний дефіцит фінансування.

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"Ми на всіх рівнях - це й відносини з країнами безпосередньо, і спільні формати, такі пріоритетні, як "Рамштайн" і коаліція охочих, - усюди ми шукаємо додаткове фінансування. На рівні посольств це треба максимально підтримувати", - підкреслив президент.

Він вважає, що також має бути активною дипломатія як політично, так і медійно у питанні щодо ППО для України.

"Світ повинен знати, що відбувається через ці ганебні удари Росії та як саме можна захистити життя тут. Це має бути роботою не тільки Києва, але й усіх наших посольств, всіх наших представників", - зазначив Зеленський.

Робота щодо російських активів та подальші санкційні кроки

Другий пріоритет - робота щодо російських активів, посилення та синхронізація санкцій.

"Російські активи мають працювати на захист від агресії Росії. Нафтогаз має виграні арбітражі проти Росії та проти Газпрому. Загальна сума вже на зараз десь приблизно 6,9 мільярда доларів, і це відчутно було б зараз, якби ми могли спрямувати такий великий обсяг грошей на нашу оборону. Треба бути креативними, треба бути переконливими в тому, щоб уже виграні рішення для України переводити у конкретну реальність - фінансову площину. Загалом це має бути одним із основних ваших завдань - відстоювати необхідність того, щоб Росія повністю платила за те, що робить проти України. Це стосується зокрема й санкцій", - наголосив Зеленський.

При цьому він зауважив, що особлива увага - санкційному треку у відносинах зі Сполученими Штатами Америки.

Президент зазначив, що після зміни адміністрації Білого дому відбулася трансформація змісту відносин з Америкою. Зеленський сказав:

"Але мета нашої співпраці зі Сполученими Штатами залишається незмінною - ми маємо вистояти під російськими ударами, і це важливо навіть не тільки для всього нашого регіону та Європи. Завдяки захисту України - більше основ для глобальної безпеки та недопущення будь-яких війн, зокрема, в Тихоокеанському регіоні. Треба утверджувати такий зв’язок".

За словами глави держави, наразі є конкретні домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки щодо ППО, щодо українських дронів для Америки, щодо економічної співпраці та інвестицій.

"Маємо все це реалізувати, і це виклик - реалізувати. Роль посольства має бути значною. Також треба тиснути в межах "Групи семи" - щоб санкції та санкційні кроки були і в Америці, і в Європі, і в Японії", - заявив президент.

Зеленський про трибунал

Зеленський закликав дипломатів спрямувати зусилля і на питання щодо створення трибуналу для РФ.

"Повинна працювати і вся юридична архітектура для притягнення Росії до відповідальності за цю війну. Є робота з фіксації та розслідування російських злочинів війни, є наша робота на рівні Міжнародного кримінального суду, є наша нова угода про створення Спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України. Потрібно більше ясності та потрібні конкретні терміни, зокрема щодо створення трибуналу", - сказав він.

Зокрема, президент доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі підготувати перелік кроків - що має бути зроблено й коли можливий запуск трибуналу.

Інтеграція з ЄС і НАТО

Президент назвав третім пріоритетом в дипломатичній роботі - інтеграція з ЄС і НАТО, реалізація двосторонніх безпекових угод, особлива увага спеціальним форматам співпраці з партнерами.

"Щодо Європейського Союзу – у цьому році наш уряд має забезпечити готовність щодо всіх перемовин, щодо всіх перемовних кластерів. І це буде. Розуміємо, що гальмування процесу вступу України відбувається не через Україну. Ми будемо й надалі працювати з ЄС, щоб ЄС виконав те, що було обіцяно. І це також – частина обов’язків тих послів, хто працює у Європейському Союзі, а також у країнах, які мають вплив на Євросоюз", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо хтось завдає шкоди інтересам України та підриває глобальну довіру до ЄС, він має відчувати наслідки.

Він не виключив кадрові зміни на "євроінтеграційному напрямку".

Щодо НАТО Зеленський наголосив, що на робочому рівні інтеграція з Альянсом триває. Глава держави підкреслив:

"Всі доступні кроки на політичному рівні також ми маємо робити. Саме НАТО є гарантією миру у Європі, найбільш дешевою та найбільш ефективною гарантією. Росія багато говорить про наближення НАТО, але саме там, де НАТО наблизилось, уже є десятиліття миру, а саме там, де НАТО зволікає, мир буває в дефіциті".

За його словами, Україна мусить також не збавляти активності в реалізації своїх двосторонніх безпекових угод.

"Вони важливі. Є серйозний результат – 28 таких угод. Вони є, і кожна має бути реалізована, і це стосується, зокрема, фінансових зобов’язань в угодах", - сказав Зеленський.

Він наголосив і на важливості посилити активність в інших регіонах світу.

"І основа для дипломатії має бути економічною там, де це справді працює, і ціннісною там, де це працює. Країни Африки, Азії, Латинської Америки, арабський світ, країни Тихоокеанського регіону – усюди є й має бути український інтерес: економічний передусім, політичний, безпековий. Маємо вже зараз будувати наші позиції стратегічно: після цієї війни Україна буде експортером безпеки сто відсотків і вже зараз наші партнери мають сприймати Україну відповідно", - зазанчив Зеленський.

За його словами, також треба більше динаміки в перемовинах для закінчення війни, про повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією.

Крім того, преоритеним є збереження зв’язку усіх наших громадян з Україною.

"Все, що потрібно для наших людей за кордоном і може бути забезпечено, повинно бути забезпечено", - підкреслив Зеленський.

Зміна роботи українського МЗС

Як повідомляв УНІАН, 8 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що в МЗС затверджено нову структуру. Зокрема створено управління недружніх країн - сюди будуть входити не лише Росія, але і її поплічники, такі як Північна Корея або Білорусь.

Як зазначив Сибіга, нова структура відповідає реаліям війни та кращим європейським і світовим дипломатичним практикам.

Так, серед регіональних департаментів в МЗС тепер буде перший та другий європейські, департаменти Латинської Америки та Карибського Басейну, Азії та Тихого океану, Близького Сходу та Північної Африки, Африки та регіональних африканських організацій.

Водночас, управління США та Канади буде відʼєднане від департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну, бо це окремий напрям роботи, який не може "змішуватися" разом з латиноамериканськими справами.

Відтепер в МЗС спеціальний представник буде лише з питань Африки. Як додав Сибіга, Близький Схід і Північна Африка (так званий регіон MENA) "відʼєднуються" в окремий департамент.

Разом з тим, Центральна Азія буде виведена в окреме управління.

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