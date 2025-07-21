Президент Володимир Зеленський у форматі наради з послами визначить ключові пріоритети української дипломатії на наступні пів року.
Про це повідомив президент у Telegram. "Фіналізували процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів. Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності. Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", - повідомив глава держави.
Указами президента призначено:
Андрія Плахотнюка - послом в Канаді і представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO) за сумісництвом, звільнивши його з посади посла України в Швеції;
Юлію Соколовську - послом в Іспанії та постійним представником України при Всесвітній туристичній організації за сумісництвом;
Ярослава Мельника - послом в Бельгії, звільнивши його з посади посла України в Італії, Мальті, Сан-Марино та з посади постійного представника України при Продовольчій та сільськогосподарській організації Організації Обʼєднаних Націй за сумісництвом;
Володимира Боєчка - послом в Естонії;
Олександра Балануцу - послом в Обʼєднаних Арабських Еміратах та постійним представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії за сумісництвом;
Володимира Бачинського - послом у Боснії і Герцеговині;
Сергія Погорєльцева - послом в Мексиці;
Юрія Лутовінова - послом в Японії;
Андрія Касьянова - послом в Анголі;
Юрія Токаря - послом в Кенії та постійним представником України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з навколишнього середовища, постійним представником України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з населених пунктів (ООН-Хабітат) за сумісництвом;
Максима Субха - послом в Кувейті, звільнивши його з посади спецпредставника України з питань Близького Сходу та Африки;
Ольгу Селих - послом в Султанаті Оман;
Сергія Ніжинського - послом на Кіпрі;
Геннадія Надоленка - послом в Малайзії;
Олександра Щербу - послом в Південно-Африканській Республіці;
Олександра Вороніна - послом в Алжирі.
Також опубліковано укази про звільнення:
Максима Кононенка - з посади посла в Естонії;
Юлію Ковалів - з посади посла в Канаді та з посади представника України при IKAO за сумісництвом;
Василя Кирилича - з посади посла у Боснії і Герцеговині;
Миколу Дорошенка - з посади посла в Узбекистані;
Оксану Драмарецьку - з посади посла в Мексиці, а також з посад посла в Панамі, Белізі, Гватемалі та Коста-Риці за сумісництвом;
Любов Абравітову - з посади посла в Південно-Африканській Республіці.
Призначення та звільнення послів
У Міністерстві закордонних справ України підтвердили намір президента Володимира Зеленського звільнити Оксану Маркарову з посади посла країни у США.
У інтерв'ю Українському Радіо міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Маркарова є однією з найбільш успішних та ефективних послів, однак у кожного дипломата є свій "ротаційний цикл". За його словами, загалом слід очікувати близько 20 указів про звільнення та призначення нових керівників закордонних установ.