На переконання президента, диктатор розуміє загрози для власного життя.

Президент Володимир Зеленський не вірить, що російський диктатор Володимир Путін зважиться на ядерний удар по Україні.

В інтерв'ю Девіду Леттерману для спецвипуску Netflix "Мого наступного гостя не треба представляти" український лідер зауважив, що Путін "боїться смерті і любить життя".

"Я бачив його, і бачив його бажання жити — він дуже любить це життя. Він навіть сидить за довгим столом, боїться захворіти на COVID або ще на щось… Я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю. Тому що він розуміє, що якщо він застосує, то наступні кроки можуть бути від будь-якої держави саме до нього. Особисто до нього", - заявив Зеленський.

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Погрози Путіна ядерною зброєю

З початку повномасштабної війни Росії проти України в Москві не раз погрожували застосуванням ядерної зброї по території нашої країни. ЗМІ писали, що навесні 2022 року російські офіційні особи обговорювали можливе використання ядерної зброї проти України.

7 грудня Путін заявив, що "загроза ядерної війни наростає". При цьому він також уточнив, що Росія не використовує ядерну зброю першою.

У Держдепартаменті назвали нові "ядерні" погрози Путіна "пустопорожніми".

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