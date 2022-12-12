Президент вважає, що в РФ будуть занадто сильно зайняті внутрішніми питаннями.

Після смерті президента Росії Володимира Путіна війна в Україні має високі шанси закінчитися. РФ доведеться займатися внутрішньою, а не зовнішньою політикою.

Такою думкою поділився президент України Володимир Зеленський у спеціальному випуску шоу "Мій наступний гість не потребує представлення" на Netflix.

"(Якщо Путін помре — УНІАН), не буде війни. Авторитарний режим страшний, тому що є великий ризик. Але не може все залежати від однієї людини. Тому, коли така людина помирає, всі інституції зупиняються", — заявив Зеленський.

Відео дня

Президент України навів приклад Радянського Союзу. В історії колишньої тоталітарної держави були приклади, коли після смерті лідера всі процеси завмирали.

"Я вважаю, якщо його не буде, то їм буде складно, вони будуть займатися внутрішньою політикою, а не зовнішньою", — підсумував Зеленський.

Прогнози про закінчення війни в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов спрогнозував, що поточна зима буде ключовим етапом бойових дій. А вже навесні ЗСУ зайдуть до Донецька, Луганська та Севастополя.

Зеленський 17 листопада заявив: "Поки ми не звільнимо всю нашу територію, ми не принесемо миру. Тому дійсно деокупація Криму і Донбасу покладе край війні".

Колишній глава російського уряду, опозиціонер Михайло Касьянов вважає, що перелом на користь України відбудеться в січні-лютому. А навесні або влітку війна завершиться повною поразкою РФ.

Посол США в Україні Бріджит Брінк не очікує швидкого закінчення війни. Вона не готова говорити про завершення бойових дій у 2023 році.

Вас также могут заинтересовать новости: