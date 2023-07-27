Глава держави відвідав місто, яке другий тиждень перебуває під обстрілами російських загарбників.

Президент України Володимир Зеленській приїхав до Одещини, яка другий тиждень перебуває під масованими обстрілами окупантів. Він відвідав зруйнований росіянами Спасо-Преображенський собор та реабілітаційні відділення, де захисники України проходять лікування за програмами фізичної реабілітації та відновлення.

"Зокрема, в одному з таких закладів Одеси створено сучасне відділення для військовослужбовців на 30 ліжок, що вже сьогодні дає змогу українським воїнам проходити відновлювальне лікування. Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками, які перебувають на реабілітації в закладі, побажав їм здоров'я та якнайшвидшого відновлення", – йдеться у повідомленні.

Інший медично-реабілітаційний центр, який відвідав президент, капітально відремонтований і переоснащений. Зеленському розповіли, що у цьому закладі проводиться комплексна медична реабілітація постраждалих від вибухів, обстрілів, бомбардувань військових і цивільних поранених, відновлення їхнього фізичного та психологічного стану. Фахівці закладу постійно навчаються та переймають європейський досвід проведення комплексної медичної реабілітації у стаціонарних умовах.

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Зазначається, що глава держави поспілкувався з медичними працівниками з різних куточків України та від імені всього українського народу привітав їх із професійним святом.

"Сьогодні ми в різних містах нашої країни вітаємо лікарів, військових і цивільних. Із різних частин нашої держави. Ми вдячні вам за допомогу, яку ви надаєте нашим військовим і цивільному населенню", – наголосив він.

Президент також вручив державні нагороди військовим і цивільним медичним працівникам.

Зеленський відвідав зруйнований Спасо-Преображенський собор

Також президент оглянув руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору, завдані внаслідок нещодавнього масованого російського обстрілу. Главі держави розповіли про масштаб руйнувань храму та його поточний стан. Фахівці мають визначити можливості відновлення споруди.

Готовність долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору виявили іноземні партнери.

"Це найбільший православний храм Одеси, закладений у 1795 році та освячений у 1808-му. У 1936 році його повністю зруйнували більшовики. Собор відбудували у 1999–2011 роках на місці зруйнованого попередника. 23 липня через злочинну ракетну атаку Росії собор зазнав значних руйнувань", – наголошується у повідомленні.

Атака російської армії по Одещині

Після того, як РФ 17 липня демонстративно заявила, що виходить із "зернової угоди", російські військові почали завдавати ракетно-дронові удари по Одесі та Одеській області, зокрема по портах, ангарах із зерном тощо. У ніч на 23 липня вони завдали по Одесі масований удар ракетами різного типу. Внаслідок постраждало понад 20 людей (серед них чотири дитини), із яких 17 було госпіталізовано, у тому числі – трьох дітей. Дві людини загинули.

Російські ракети влучили, зокрема в історичний центр міста, який включено до списку ЮНЕСКО. Також через ворожу атаку постраждали інші райони Одеси. Загалом пошкоджено та зруйновано понад 60 будівель, серед яких – близкт 30 пам’яток архітектури. Постраждали житлові будинки, Спасо-Преображенський кафедральний собор, Будинок вчених тощо.

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