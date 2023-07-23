Росіяни випустили ракети "Калібр", "Онікс" та Х-22.

Російські окупанти не припиняють ракетний терор українських міст. В ніч проти 23 липня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях оголосили повітряну тривогу через пуски ворожих ракет.

Як повідомили в Повітряних силах, біля 00:25 була зафіксована активність ворожих літаків Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Пізніше військові попередили про загрозу пусків крилатих ракет. О 00:54 було зафіксовано пуски крилатих ракет Х-22 в напрямку Одеської області.

Згодом в ПС ЗСУ додали, що також зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" в напрямку південних областей.

Відео дня

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів всієї області залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Водночас журналіст УНІАН повідомив про вибухи.

Оновлено 01:13: У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано повторний пуск Х-22 в напрямку Одеської області.

Оновлено 00:19: Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер прокоментував чергову атаку окупантів:

"Країна-терорист вчергове атакує Одещину різними видами зброї. Працюють наші сили ППО. Не фільмуйте та не розповсюджуйте їх роботу в соцмережах! Не допомагайте терористам! Бережіть себе та близьких, будьте, будь ласка, в укриттях", – написав він.

Оновлено 01:27: На російський удар відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак:

"Російські терористи знову атакують Одесу. Це неприхований терор мирного міста. Ворога необхідно позбавити можливостей бити по цивільним та інфраструктурі. Більше систем ПРО, а також ATACMS - це допоможе Україні", – заявив він.

Водночас "Суспільне" повідомляє, що в Одесі виникла пожежа після обстрілу.

Оновлено 01:29: На півдні оголошено відбій тривоги.

Новина оновлюється...

Ракетні удари по Україні

Вже декілька днів російські військові тероризують Одещину нічними атаками. Внаслідок одного з таких обстрілів було знищено резервуар із зерном, яке мало відправитися до Китаю.

Ввечері 22 липня в ОК "Південь" попереджали, що окупанти вивели у Чорне море підводний ракетоносій. Загалом Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшилося до двох десятків одиниць.

Вас також можуть зацікавити новини: