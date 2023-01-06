Усі ми разом - велика українська родина, яка єдина у своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі, у своїй вірі в перемогу, наголосив глава держави.

На Різдво не можна прибирати й виносити з дому сміття, але ми б’ємося з чортами і виносимо його з нашого дому понад 300 днів поспіль.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав, вітаючи з Різдвом Христовим українські родини, які сьогодні збираються разом на Святий вечір.

Він зазначив, що всі ми разом - велика українська родина, яка єдина у своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі, у своїй вірі в перемогу.

"Ми однаково її наближаємо. Щодня. Однаково стоїмо одне за одного, пліч-о-пліч. Щодня. Захищаємо свою землю, свою культуру, свої традиції, свою віру. Як це робили наші предки козаки - захисники віри й церкви Христової. І так, як це робили всі їхні нащадки та продовжувачі традицій нашого війська й нашого народу", - наголосив Зеленський.

Він наголосив, що наші предки вірили, що ввечері напередодні Різдва душі померлих родичів спускаються з небес. Він зазначив, що сьогодні духи наших предків допомагають нам бити тих, хто прийшов на нашу землю.

Президент України наголосив, що українці зараз змушені порушувати деякі наші традиції, аби захистити їх на майбутнє.

"На свята не можна вдягати темний або старий, поношений одяг, аби біда не приходила в дім. Але біда прийшла в наш дім 24 лютого 2022 року, тож із того часу ми не в білих одежах і б’ємось із чорними силами", - наголосив Зеленський.

За його словами, за традицією до гостей потрібно ставитися особливо привітно та дбайливо, але це не стосується окупантів.

"У святий день не можна прибирати й виносити з дому сміття, але ми б’ємося з чортами й виносимо сміття з нашого дому понад 300 днів поспіль. Заборонено шити й в'язати, але ми плетемо маскувальні сітки та шиємо бронежилети, долаючи зло. В ці дні наші предки не ходили на полювання, але ми б’ємось, аби не стати здобиччю й перемогти звіра", - сказав Зеленський.

За його словами, це бачить Бог і світ. Він нагадав, що "Колядку дзвонів", написану на музику Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях, а український "Щедрик" дарує різдвяний дух усій планеті. За його словами, цьогоріч дух надії, дух добра й дива дарує світу не тільки наша музика, а й українська відвага, незламність, нескореність, непереможність. Він зазначив, що наші предки вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса і здійснюються мрії, якщо попросити вищі сили.

"Сьогодні мрія в усіх нас одна. Нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, на українську землю – перемога, а з нею – тисячолітні мир і процвітання", - наголосив президент України, та побажав усім щасливого Різдва та смачної куті.

Різдво в Україні - дата

Як повідомляв УНІАН, за даними соціологів, цьогоріч більше половини українців святкуватимуть Різдво 7 січня. Водночас зросла кількість людей, які святкуватимуть лише 25 грудня та тих, хто відзначає Різдво в обидві дати. Також значно побільшало тих, хто підтримує перенесення святкування Різдва на 25 грудня.

Проблема з датами святкування церковних свят виникла через те, що в Україні християнські церкви живуть за двома календарями: Григоріанським і Юліанським. Через неточність Юліанського календаря за сотні років Різдво "змістилося" з 25 грудня на 7 січня.

Тим часом ПЦУ дозволила парафіям самим обирати, коли святкувати Різдво. За словами священика Георгія Коваленка, українська церква досі живе за юліанським календарем і також святкує 25 грудня, але це за старим стилем, а за новим стилем - це 7 січня.

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