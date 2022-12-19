За останній рік дещо зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня, та тих, хто відзначає його в обидві дати.

Цьогоріч більше половини українців святкуватимуть Різдво 7 січня. Але зросла кількість людей, які це робитимуть лише 25 грудня.

Також збільшилася кількість українців, які святкуватимуть різдво в обидві дати - 25 грудня, і 7 січня. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" щодо ставлення українців до ідеї перенесення дати святкування Різдва.

"За останній рік дещо зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), та тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%). Більше половини (55%) будуть святкувати Різдво 7 січня (у 2021 – 71%). 8% взагалі не святкують Різдво (найбільше таких серед молоді, жителів півдня та столиці). Частіше про подвійне святкування Різдва, або ж святкування лише 25 грудня говорили жителі заходу, Києва, молодші опитані та греко-католики", - йдеться в опитуванні.

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Також, як зазначається, за рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: з 26% до 44%. Проти такої ідеї – 31% (у 2021 – 58%). Ще 23% зазначили, що їм байдуже це питання і 2% – не змогли відповісти.

Соціологи поінформували, що найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва серед жителів заходу і Києва, більше половини підтримують цю ідею. А серед жителів центру відносна більшість (44%) також не проти цієї ініціативи.

"Окрім того, спостерігається значна підтримка ідеї перенесення святкування Різдва серед греко-католиків. Серед прихожан ПЦУ – таких майже половина (46%), при цьому третина з них проти такої ідеї. Натомість серед жителів півдня та сходу відносна більшість не підтримує ідею перенесення дати святкування Різдва", - йдеться в повідомленні.

"У віковому розрізі найбільше суперечностей спостерігається у старшій та середній вікових групах, де відносна більшість (понад 40%) підтримують ідею з перенесенням дати, водночас також значна кількість (не менше третини) – проти. Серед молоді третина – за перенесення, третина – проти, і ще стільки зазначили, що їм це байдуже", - свідчать результати опитування.

Як проводилося опитування

Опитування проведено 20-21 листопада серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, в опитуваніі взяли участь 1000 респондентів.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 3,1%.

Коли святкують Різдво

Суперечки в Україні довкола дати святкування Різдва останніми роками значно посилилися. Загалом, католики, греко-католики і православні святкують Різдво Христове в один день – 25 грудня. Різниця лише в тому, за яким календарем вони рахують.

Якщо на Заході послуговуються здебільшого григоріанським календарем, то частина Сходу - юліанським календарем. Через неточність юліанського календаря, який "побіг уперед" виникла розбіжність, яка призвела до того, що 25 грудня за григоріанським календарам залишилося 25 грудня, а за юліанським на сьогодні становить вже 7 січня, а через приблизно 80 років це вже буде 8 січня.

Юліанським календарем на сьогодні користуються Російська, Грузинська, Сербська, Єрусалимська православні церкви, Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ).

Водночас, цього року Православна церква України офіційно дозволила парафіям самим обирати, коли святкувати Різдво. Священник ПЦУ Георгій Коваленко пояснив, що на сьогоднішній день церква не приймала рішення щодо зміни календаря, але "ми маємо розуміти, що більшість православного світу якраз святкує Різдво 25 грудня і живе за Новоюліанським календарем". При цьому він додав, що українська церква до сьогодні живе за Юліанським календарем і також святкує 25 грудня, але це за старим стилем, а за новим стилем - це 7 січня.

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