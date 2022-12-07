При цьому зазначається, що УПЦ Московського патріархату буде проти переносу Різдва на 25 грудня.

Цього року Православна церква України офіційно дозволила парафіям обирати, коли святкувати Різдво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це священник ПЦУ, ректор Православного університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко повідомив на брифінгу.

"Дійсно, цього року ПЦУ офіційно, рішенням синоду, дозволила парафіям обирати, коли звершувати різдвяне богослужіння - або 25 грудня, або 7 січня. Ми в Софії Київській порадилися і вирішили, що ми будемо святкувати Різдво і 25 грудня для частини парафіян, і 7 січня", - наголосив він. При цьому він додав, що сам пропонує - святки від 25 грудня до 7 січня.

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Коваленко зазначив, що Різдво - це велике свято, яке є багатоденне як і Великдень, тому було б доречно розпочинати ці святкові різдвяні дні з 25 і нехай вони тривають до 7 січня. "Думаю, що нам – українцям принаймні цьогоріч варто святкувати Різдво з 25 по 7, і Новий рік від Різдва Христового якраз буде між цими двома датами", - додав він.

Коваленко наголосив, що на сьогоднішній день церква не приймала рішення щодо зміни календаря, але "ми маємо розуміти, що більшість православного світу якраз святкує Різдво 25 грудня і живе за Новоюліанським календарем". При цьому він додав, що українська церква до сьогодні живе за Юліанським календарем і також святкує 25 грудня, але це за старим стилем, а за новим стилем - це 7 січня. Тому, вважає Коваленко, необхідно починати обговорення про те, щоб українська церква так само прийняла рішення щодо переходу на Новоюліанський календар. "Було б добре, якби це рішення приймалося не окремо однією церквою, а всією релігійною спільнотою – чи всіма православними, чи православними і греко-католиками, чи християнами в рамках Всеукраїнської ради церков", - наголосив він. Коваленко зазначив, що в цьому році святкування будуть показові, і потрібно подивитися на ситуацію, а потім було б добре ці питання обговорити. За словами Коваленка, необхідно враховувати, що в церквах люди більш консервативні і вони більше тяжіють до того, щоб залишатися в старій традиції, а суспільство сьогодні більш прогресивне, і тому можливі варіанти. Він додав, що це треба враховувати, і тому має бути нинішній варіант - дозволити святкувати Різдво 25 грудня і 7 січня як певний перехідний період.

Коваленко повідомив, що постійно зростає кількість українців, які б бажали, щоб "ми були ближчі до християнського світу, ніж до імперської Росії". За його словами, необхідне обговорення, потужна інформаційна кампанія. "Потрібно вирішувати так, щоб була консолідація суспільства", - сказав він. При цьому Коваленко наголосив, що Московський патріархат буде проти таких нововведень.

Коваленко зазначив, що вже вчора по дописах у соціальних мережах було багато тих, хто дарував дітям подарунки і вітав одне одного зі днем Святого Миколая. Тобто 6 грудня, а не 19 грудня, як раніше.

"Дійсно міська спільнота більш налаштована на зміну календаря. А сільські парафії більш традиційні", - сказав Коваленко. У цьому зв'язку він повідомив, що одна з парафій неподалік Києва, де проводили зібрання парафіяни, вирішила, що вони звершуватимуть Різдвяне богослужіння 7 січня.

При цьому Коваленко зазначив, що на сьогоднішній день всередині парафії є різні думки щодо дати святкування Різдва, тому зараз доцільно святкувати Різдво в ці дві дати, поки не буде консолідованого рішення всієї церкви і суспільства.

Різдво в Україні: коли святкувати

Дата святкування Різдва в Україні в останні роки стала дискусійним питанням. Православні українці розділилися на два табори - прихильники Різдва 25 грудня і прихильники 7 січня. Більшість віруючих все ще дотримується другої точки зору, але шанувальників дати 25 грудня стає все більше.