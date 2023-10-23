Участь у заході візьмуть майже 70 парламентських делегацій з усього світу.

Президент України Володимир Зеленський стосовно саміту "Кримської платформи" наголошує, що увага світу до України має зберегтись.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, повідомивши, що провів нараду щодо міжнародних заходів та перемовин, які готуються Україною на найближчий час.

"Зокрема, вже завтра - Кримська платформа, її парламентський вимір. Увага світу до України, до захисту свободи та міжнародного права має зберегтись - зробимо все для цього", - наголосив глава держави.

Водночас на сайті Верховної Ради України зазначається, що 24 жовтня Чеська Республіка прийматиме Другий Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи, участь у якому візьмуть майже 70 парламентських делегацій з усього світу.

Головуватимуть на заході голова ВР Руслан Стефанчук та спікерка Палати депутатів парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова.

Також у межах візиту передбачено ряд двосторонніх зустрічей Стефанчука, зокрема з президентом Чехії Петром Павелом.

У ВР нагадали, що Міжнародна Кримська платформа була створена влітку 2021 року за ініціативи Зеленського та має на меті об’єднати й координувати всі національні та міжнародні зусилля з деокупації Кримського півострова.

Цього року вже вдруге відбудеться Саміт Кримської платформи на рівні спікерів парламентів. Парламентський вимір має на меті консолідувати міжнародні зусилля у питанні допомоги Україні й підтримки у відновленні суверенітету та територіальної цілісності, привернути увагу до питання незаконної окупації Криму та шляхів деокупації всієї території України.

"Важливий аспект - це підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції й залученість країн до підтримки Формули миру президента України Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні.

Кримська платформа 2023

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Зеленський зазначив, що Україна готується до нового саміту Кримської платформи парламентського рівня, і зауважив, що кількість учасників "дуже серйозна".

Президент нагадав, що захід відбудеться в Чехії, і висловив вдячність усім у світі, хто долучився та готовий разом з Україною на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки та миру в усій Європі.

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