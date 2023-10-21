Президент підкреслив, що вагомі держави світу будуть представлені, перелік учасників фактично щодня збільшується.

У зустрічі щодо Формули миру в Україні, яка запланована наступного тижня на Мальті, візьмуть участь понад 50 країн. Про це сказав у своєму вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Активно готуємо нову зустріч щодо Формули миру... Вагомі держави світу будуть представлені - перелік учасників фактично щодня збільшується. Понад 50 учасників очікуємо", - зазначив він.

За словами Зеленського, зокрема сьогодні президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Туреччина братиме участь у зустрічі.

Також глава держави додав, що Україна також готується до нового саміту Кримської платформи парламентського рівня.

"Кількість учасників дуже серйозна. Саміт відбудеться в Чехії. Я вдячний усім у світі, хто долучився і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру в усій Європі, без жодних винятків для будь-яких частин нашого континенту", - зауважив Зеленський.

Президент інформував, що цього тижня в нього відбулось дев'ять міжнародних розмов, метою яких був, зокрема, захисту України та українців.

"Наша активна міжнародна робота жодного дня не припиняється. Сьогодні я говорив із президентом Туреччини Ердоганом... Уже говорив із президентом Фінляндії, з прем'єр-міністром Канади, з президентом Південної Африки, з премʼєр-міністром Норвегії, також з президентом Франції, з генеральним секретарем ООН, з президентом США, з канцлером Німеччини. Головне в усіх цих переговорах - захистити життя й людей, мирних людей, не дати дестабілізації поширитися ще й іншими регіонами світу, не дати змарнувати нашу роботу з консолідації світової більшості заради міжнародного права. Я вдячний усім лідерам за підтримку та усвідомлення, що зараз час для максимально енергійної спільної роботи", - сказав Зеленський.

Він також згадав про "дуже вагомий крок президента Байдена є на цьому тижні" - підготовлено новий пакет тривалої та надійної підтримки для України - оборонної, економічної.

"Я вдячний за цю ініціативу президента Байдена і думаю, що не лише українці, але й усі народи - усі вільні народи Європи - очікують збереження американської єдності з нашим захистом. Американське лідерство потрібне світу, і я вдячний обом партіям Конгресу, які це розуміють, які підтримують, зокрема, боротьбу нашого народу за свою незалежність", - зазначив Зеленський.

"Формула миру" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Мальта прийняла запит Офісу президента України на проведення зустрічі "Формула миру в Україні". Захід відбудеться 28 і 29 жовтня.

Раніше, 13 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почала готувати договори для гарантій безпеки від союзників.

5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшла зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств понад 40 країн світу. На ній обговорювалися необхідні кроки для припинення війни в Україні.

8 серпня в Офісі президента опублікували документ, у якому представлено філософію Формули миру. На 8 сторінках викладено основні пункти Формули миру та надано короткий виклад позиції України з того чи іншого питання.

12 серпня голова ОП Андрій Єрмак провів п'яту зустріч з представниками іноземних дипломатичних установ щодо реалізації формули миру Володимира Зеленського, дипломати 15 країн долучилися до дискусії вперше.

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