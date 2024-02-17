За його словами, бійцям необхідно забезпечити ротацію, щоб вони могли відновитися.

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що питання мобілізації є складною справою.

Як заявив президент під час Мюнхенської безпекової конференції, справедливість мобілізації полягає в ротації, оскільки військові повинні відновлюватись.

"Питання справедливої мобілізації - це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація", - заявив Зеленський.

Президент додав, що для захисту й оборони країни потрібна певна кількість людей, але для контрнаступу - кількість вже інша.

Мобілізація в Україні

Офіцер ЗСУ та боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець заявив, що практично всі чоловіки призовного віку в Україні мають розуміти, що рано чи пізно їх торкнеться мобілізація. Він зауважив, що деякі люди залишаються на передовій, попри те, що мають кілька контузій.

"Люди не залізні – їх потрібно міняти, їм потрібно давати час для відпочинку. Саме тому якісне поповнення ЗСУ – це не забаганка українського командування, а нагальна потреба", – наголосив він.

Водночас прес-офіцер 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Шрам" вважає, що кщо найближчим часом вся Україна "не акумулюється" для виконання спільної мети, то "ми можемо програти".

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