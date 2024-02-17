За словами президента, є лише два варіанти, і жоден з них не сподобається диктатору.

Президент України Володимир Зеленський назвав можливі варіанти завершення "кар'єри" російського диктатора Володимира Путіна.

Як заявив Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, Путіна може завершити свою "кар'єру" вбивством або трибуналом.

"У Путіна тільки два можливих кінця - трибунал в Гаазі або бути вбитим одним з тих, хто зараз вбиває для нього", - заявив Зеленський.

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Президент також прокоментував інформацію про ймовірну смерть у тюрмі російського опозиціонера Навального. Він заявив, що після цього політичного вбивства "просто абсурдно сприймати Путіна як ймовірно легітимного голову російської держави".

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв УНІАН, Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що Україна руйнує міфи про Росію, в які раніше вірив весь світ.

Так, відзначив президент, Україна зруйнувала міфи про можливість РФ захопити будь-яку державу, адже українці довели, що можуть змусити РФ відступати.

Крім того, зруйновано міф, про те, що Україна - нереальна держава, який активно просуває РФ. Адже, зазначив Зеленський, це в Росії почався заколот, який призвів до міських боїв і збройного маршу на Москву – а це типова ознака неспроможної держави.

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