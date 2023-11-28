На Ставці говорили про фортифікацію, розвиток мобільних вогневих груп, ситуацію на фронті.

Президент Володимир Зеленський натякнув, що Україна готує "хороші далекобійні речі", щоб російські окупанти відчували українську силу.

Про це він сказав у вечірньому зверненні. Зеленський також розповів про засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За його словами, був також важливий аналіз нещодавніх атак проти України, тактики захисту протиповітряної оборони. "Чітка потреба – розвиток і посилення наших мобільних вогневих груп, а також усі максимально ефективні системи ППО", - наголосив він. Також президент відзначив дуже ефективну роботу систем ППО Patriot та NASAMS.

Зеленський наголосив на необхідності значного посилення фортифікаційних робіт. "Фінанси є. Всі рішення є. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано – мін і бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання", - зазначив президент.

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Глава держави додав, що на Ставці говорили також про ситуацію на фронті. "Окрема увага – донецьким напрямкам: Авдіївка, Марʼїнка, район Бахмута. Там за цю добу найбільш інтенсивні бойові зіткнення. Я дякую всім нашим воїнам за силу та стійкість", - сказав він. Президент також особливо відзначив утримання наших позицій на Купʼянському напрямку.

Війна в Україні: новини

Українські військові продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області.

За даними Генштабу, сьогодні на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Російські окупанти штурмували українські позиції, але військові ЗСУ відбивали ворожі атаки.

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