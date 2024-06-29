Глава держави розповів про листи, які Джелял надсилав з полону.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялом, якого вдалося повернути додому з російського полону.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі глави держави, зустріч відбулася сьогодні, 29 червня. Зеленський нагадав, що російські окупанти захопили Джеляла у 2021 році в Криму й відтоді утримували в неволі.

"З полону Наріман надсилав листи, і в одному з них він написав: "Ми боремося не тільки за цілісність територій, але й за єдність нашого суспільства, нашої прекрасної, сильної нації", - зазначив президент.

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Він підкреслив, що це важливі слова, які нагадують, що "в єдності, усі разом ми можемо досягти навіть найскладніших результатів та обов’язково повернемо безпеку всім нашим людям і мир Україні".

На відеозаписі, який викладений у дописі, Зеленський каже Джелялу, що востаннє вони зустрічалися на Кримській платформі. Джелял на це зауважив: "Я згадую ці події, у в’язниці згадував. І кажу: чому тоді, коли ви вже виступили і стояли там окремо, я чомусь не підійшов і не потиснув вашу руку. Але думав, усе одно це колись відбудеться. І от це відбулося, можна сказати".

Зеленський відповів, що це найменше, що можна зробити, а Джелял зазначив, що "ви вже багато зробили".

"Я дуже дякую вам за таку щиру особисту участь в моїй долі і взагалі в долі політв’язнів, військовополонених. Що повертаєте. І це велика справа. І те, що це відбувається, і наші хлопці й дівчата про це знають, а рідні бачать це, - для них це велика надія. І вона надихає триматися там. А там потрібні сили для того, щоб триматися", - сказав він.

На запитання Зеленського, як зараз Джелял, він зазначив, що "в цілому все добре".

"Листи ваші отримував, читав. Спілкувався з дружиною", - сказав президент і додав, що дуже радий, що Джелял повернувся додому.

Повернення полонених - останні новини

28 червня Зеленський заявив, що з російського полону вдалося повернути ще десятьох українських громадян. Серед них, зокрема і Джелял.

29 червня СБУ показала ексклюзивні кадри повернення українців з полону. У Службі підкреслили, що життя кожного українця - це найвища цінність, і наголосили, що працюють над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця.

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