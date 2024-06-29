У Службі підкреслили, що працюють над тим, аби повернути з полону кожного українця.

Служба безпеки України показала ексклюзивні кадри повернення українців з полону. Як нагадується у повідомленні на сайті СБУ, йдеться про звільнення з полону ще 10 українців.

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - зауважується у повідомленні.

У Службі підкреслили, що життя кожного українця - це найвища цінність, і наголосили, що працюють над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця.

Російський полон - актуальне

Як повідомляв УНІАН, 28 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що з російського полону вдалося повернути ще десятьох українських громадян.

Це Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко - цивільні, які були в полоні ще з 2017-2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький - священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Також були звільнені ще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

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