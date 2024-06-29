Зворушливим відео перших хвилин звільнених українців в Києві поділився президент.

Десятеро українців, яких напередодні звільнили з російського полону, повернулися у Київ.

Президент України Володимир Зеленський показав кадри перших хвилин звільнених українців в столиці.

"Вдома", - коротко написав президент.

"Звільнені з російської неволі українці вже у Києві. Посмішки, обійми та сльози на очах! Нарешті вдома!", - додали у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, що з російського полону в межах 53 обміну повернули:

Нарімана Джеляла – заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, був у полоні з 2021 року;

Валерія Матюшенко – політичного бранця, в полоні був з 2017 року;

Олену Пєх – мистецтвознавицю та наукову співробітницю Горлівського художнього музею, у полоні була з 2018 року;

Богдана Гелета – священника Української греко-католицької церкви, росіяни затримали 2022 року;

Івана Левицького – священника Української греко-католицької церкви, росіяни затримали 2022 року;

Миколу Швеця – цивільного, захопленого на території Білорусі;

Наталію Захаренко – цивільну, захоплену на території Білорусі;

Павла Купрієнка – цивільного, захопленого на території Білорусі;

Людмилу Гончаренко – цивільну, захоплену на території Білорусі;

Катерину Брюханову – цивільну, захоплену на території Білорусі.

На відео прибуття звільнених українців до Києва видно, що їх зустрічати рідні, представники влади та духовенства.

"Дуже дякую. Дуже радий вас бачити. Дуже радий опинитися на рідній землі", - сказав Наріман Джелял.

53 обмін полоненими - що відомо

У вівторок, 25 червня, з російського полону повернули 90 українських військовослужбовців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі. За його словами, з полону визволили воїнів Національної гвардії, Військово-морських сил, армії, територіальної оборони та прикордонної служби.

"Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної", - написав він.

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