За словами дружини чоловіка, він купив м'ясний продукт в магазині "Везунчик".

У продуктовому магазині Херсона чоловікові продали варену ковбасу, що кишить хробаками.

Відео із зіпсованою ковбасою на своїй сторінці в Facebook виклала його дружина Анастасія Тищенко.

За її словами, чоловік купив м'ясний продукт в магазині "Везунчик". Вартість цього товару за кілограм становить 110 гривень.

"Чоловік приїхав з ротації з АТО, вирішив поїхати на природу. І ось такий жах купили в магазині "Везунчик на 200 років". Ковбасою це не назвеш", - написала Анастасія.

У коментарі вона також показала чек:

У магазині Херсона чоловік купив ковбасу: всередині вона кишіла хробаками (відео)

У коментарях користувачі написали, що це"жесть". А інші засумнівалися в тому, що це правда.

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Автор: Денис Прядко