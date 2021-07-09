У продуктовому магазині Херсона чоловікові продали варену ковбасу, що кишить хробаками.
Відео із зіпсованою ковбасою на своїй сторінці в Facebook виклала його дружина Анастасія Тищенко.
За її словами, чоловік купив м'ясний продукт в магазині "Везунчик". Вартість цього товару за кілограм становить 110 гривень.
"Чоловік приїхав з ротації з АТО, вирішив поїхати на природу. І ось такий жах купили в магазині "Везунчик на 200 років". Ковбасою це не назвеш", - написала Анастасія.
У коментарі вона також показала чек:
У магазині Херсона чоловік купив ковбасу: всередині вона кишіла хробаками (відео)
У коментарях користувачі написали, що це"жесть". А інші засумнівалися в тому, що це правда.
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